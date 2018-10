Immer mehr ausländische Medizintouristen für plastische Operation in Korea

ⓒGetty Images Bank

Die Zahl der Ausländer, die Korea zum Zwecke einer Schönheitsoperation aufsuchen, erreicht nahezu 50.000 Personen pro Jahr. Ein Drittel der Kosten für eine Behandlung geben Medizintouristen für eine plastische Operation aus.





Laut einem Bericht, den das Gesundheitsministerium neulich dem Parlament vorlegte, ließen sich im vergangenen Jahr 397.822 Medizintouristen in Korea behandeln. Dafür gaben sie insgesamt 639,9 Milliarden Won (560,6 Millionen Dollar) aus. 48.849 besuchten Korea für eine plastische Chirurgie. Dies sind 12,3 Prozent aller Medizintouristen.





Die Zahl der Medizintouristen war zwar insgesamt um 6,5 Prozent rückläufig, die Zahl der Patienten für eine Schönheitsoperation stieg jedoch im Vorjahresvergleich um 968. Für die Eingriffe tätigten sie Ausgaben in Höhe von insgesamt 215 Milliarden Won. Dies sind 33,6 Prozent der gesamten Ausgaben, die Ausländer für eine medizinische Behandlung tätigten. Im Vergleich zu vor fünf Jahren stieg der Betrag um das Vierfache.





Ein Grund dafür ist, dass die Behandlungskosten pro Person in der plastischen Chirurgie mit 4,4 Millionen Won überragend höher ausfielen als in anderen Fachgebieten. Chirurgische Korrekturen von Kieferanomalien stellten sich als die teuerste Behandlung heraus.





Wegen des hohen Niveaus der plastischen Chirurgie nehmen viele Menschen aus dem Ausland in Korea eine Behandlung in Anspruch. Auch das Interesse an der koreanischen Popkultur spielt eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund sind Reiseangebote beliebt, die Medizintourismus mit Hallyu-Erlebnissen verknüpfen.