Die Internationale Flottenparade der südkoreanischen Marine auf Jeju ist am heutigen Sonntag zu Ende gegangen. Die Flottenparade lief an fünf Tagen in der Umgebung der Marinebasis auf der Insel Jeju. In deren Rahmen fanden unter anderem wissenschaftliche Seminare und Symposien, eine Wehrausstellung, ein Parademarsch sowie Gratulationsaufführungen statt.





Den Höhepunkt der Flottenparade bildete der Parademarsch am Donnerstag, an dem neben Südkorea 17 Kriegsschiffe aus 12 Ländern teilnahmen. Südkorea präsentierte 24 Marineschiffe, darunter die Landungsschiffe „Ilchulbong“ und „Dokdo“ sowie das U-Boot „Hongbeomdo“. Die USA nahmen mit dem Flugzeugträger „USS Ronald Reagan“ und zwei Kreuzern teil. Russland präsentierte den Lenkwaffenkreuzer Warjag und zwei Hilfsschiffe. Auch Australien, Brunei, Kanada, Indien, die Philippinen, Thailand und Vietnam entsendeten Marineschiffe zum Parademarsch auf Jeju.





Japan hatte wegen der Auseinandersetzung um die imperialistische Flagge mit der aufgehenden Sonne die Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt. China nahm aus internen Gründen nur mit einer Delegation teil, ohne ein Schiff zu schicken. Einschließlich China waren 40 Länder mit einer Delegation vertreten.





Die Internationale Flottenparade der südkoreanischen Marine wurde 1998, anlässlich des 50.Jubiläums der Streitkräfte eingeführt und findet seitdem alle zehn Jahre statt.





Seit ihrem Bestehen hat die südkoreanische Marine erhebliche Fortschritte gemacht.

Shim Seung-seob, Oberbefehlshaber der Seestreitkräfte sagte, in den Anfängen habe man aus dem Betrieb genommene Kriegsschiffe aus dem Ausland kaufen müssen. Heute sei Südkorea dazu imstande, eigene Kriegsschiffe mit Aegis-Kampfsystemen sowie hochtechnologische U-Boote zu entwerfen und zu bauen.