Pompeo äußert sich zufrieden über Gespräche mit Kim Jong-un

US-Außenminister Mike Pompeo äußerte sich zufrieden über seine jüngsten Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Nach seinem Pjöngjang-Besuch am Sonntag letzter Woche sprach er von „bedeutsamen Fortschritten“.





Der US-Außenminister sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, von der atomaren Abrüstung sei man zwar noch weit entfernt und es gebe viel zu tun, es sei jetzt aber ein Weg für das Erreichen des ultimativen Ziels sichtbar. Das ultimative Ziel sei die endgültige, vollständige und überprüfbare Denuklearisierung.





Im Anschluss an seinen Besuch in Pjöngjang war Pompeo nach Seoul gereist um Präsident Moon Jae-in über die Ergebnisse des Gesprächs mit Kim zu informieren. Laut des südkoreanischen Präsidialamtes hätten Pompeo und Kim auch Optionen für Ort und Zeitpunkt eines zweiten USA-Nordkorea-Gipfels sondiert.





Pompeo teilte mit, bei dem Treffen mit Kim Jong-un seien Schritte zur atomaren Abrüstung von Nordkorea sowie im Gegenzug Maßnahmen der USA besprochen worden. Kim habe angeboten, dass Inspektoren nach Nordkorea kommen und sich von dem unumkehrbaren Abriss der Atomtestanlage Punggye-ri vor Ort überzeugen könnten.





Das weitläufige Testgelände wurde im Mai zerstört, die Sprengung wurde jedoch von Nordkorea im Alleingang und ohne Aufsicht von internationalen Fachinspekteuren vorgenommen worden. Einige Skeptiker hatten danach den Verdacht geäußert, der Abriss sei nur vorgetäuscht.





Für Pompeo war es bereits die vierte Reise nach Nordkorea seit März. Nach dem dritten Besuch in Pjöngjang vor drei Monaten war der US-Außenminister in Kritik geraten, mit leeren Händen zurückgekehrt zu sein. Konkrete Zusagen waren ausgeblieben und die Verhandlungen waren seitdem ins Stocken geraten. Durch die Vermittlerrolle von Präsident Moon wurden die Atomgespräche zwischen den USA und Nordkorea dann wieder in Gang gebracht.