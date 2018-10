Arbeitslosenzahl steigt im dritten Quartal auf über eine Million

ⓒKBS News

Im dritten Quartal ist die absolute Zahl der Arbeitslosen als auch die Arbeitslosenquote gestiegen, während die Beschäftigungsquote sank. Das zeigt deutlich, wie ernst die Beschäftigungslage geworden ist.





Die Arbeitslosenquote oder die Arbeitslosenzahl kann die Beschäftigungssituation nicht genau messen, denn diese Zahlen sind abhängig von den Entwicklungen bei der Erwerbsbevölkerung und der Zahl der Stellensuchenden. Daher kann man die Situation am Beschäftigungsmarkt genauer erkennen, wenn man auch die Beschäftigungsquote berücksichtigt.





Die Regierung und die Regierungspartei führen die aktuelle ungünstige Beschäftigungslage auf strukturelle Probleme wie den Rückgang der Erwerbsbevölkerung und die Umstrukturierungen der Industrie zurück. Sie meinen, dass man Leiden infolge der Umstruktrurierungen hinnehmen muss. Dagegen sieht das Oppositionslager die Ursache in dem Versagen der Politik des von Einkünften geleiteten Wachstums. Ganz speziell macht die Oppostion die deutliche Anhebung des Mindestlohns als Grund für die schlechte Beschäftigungslage aus. Der gegen Unternehmen gerichtete Kurs der Regierung habe zur Verschlechterung der Beschäftigungslage geführt, behauptet die Opposition.





Die Regierung gab am Freitag den Plan bekannt, noch binnen diesen Jahres etwa 5.000 weitere Praktikanten im öffentlichen Sektor zu beschäftigen. Das stellt eine Notlösung im Vorfeld der Winterzeit dar, in der der Beschäftigungsmarkt weiter schrumpft. Jedoch meinen Beobachter, dass mit der Maßnahme die Beschäftigungssituation kaum verbessert werden könne. Es handelt sich nämlich um eine kurzfristige Beschäftigung für den Zeitraum von fünf Monaten.





Zudem vergrößern sich externe Unsicherheiten, wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China und Turbulenzen an den Finanzmärkten in Schwellenländern. Die Wettbewerbsfähigkeit in führenden Industriezweigen Südkoreas wie die Schiffbau- und die Automobilbranche erholt sich nur langsam.





Die Regierung will noch im laufenden Monat Maßnahmen für die Schaffung von Arbeitsplätzen vorlegen, die die Ausweitung von Investitionen und Steuervergünstigungen umfassen. Die Regierung sprach in der Oktoberausgabe einer Publikation über die Wirtschaftstendenzen nicht mehr davon, dass die Erholungstendenz der Konjunktur aufrechterhalten werde. Damit gab die Regierung ihre seit Oktober letzten Jahres vertretene Position auf, dass die Wirtschaft auf einem Erholungskurs sei.