BTS begeistert New York

Die koreanische Boygroup BTS hat New York begeistert. Am 6. Oktober fand im Stadion Citi Field das Konzert von den Koreanern statt. Es kamen 40.000 Fans.

Die Mitglieder von BTS meinten, dass ihr Traum nun Wirklichkeit geworden sei, und dass sie es kaum glauben können, in so einem großen Stadion, in dem bisher nur große Stars aufgetreten sind, ihre Lieder vortragen zu können.

Zum Konzert waren nicht nur Koreaner oder junge Fans gekommen, sondern auch Ältere und Familien, von denen viele BTS-T-Shirts trugen.

Als BTS dann endlich pünktlich auf die Bühne traten, waren die Anwesenden schlicht begeistert. Sie sangen alle Lieder mit und tanzten dabei.

Im neuen Lied „Idol“ gibt es verschiedene typisch koreanische Ausdrücke. „Eolssu“ ist einer davon. „Eolssu“ rufen die Koreaner, wenn sie besonders froh sind, ins Deutsche kann dieser Ausdruck mit etwa „Hurra“ übersetzt werden. Die anwesenden BTS-Fans wussten natürlich, was die koreanischen Ausdrücke bedeuten und tanzten auch die traditionelle Bewegung mit, die man in der Choreographie zu „Idol“ finden kann. Es war eben sehr beeindruckend, wie die Fans mit ihren Idolen gemeinsam Lieder sangen, „Eolssu“ riefen und dabei traditionelle koreanische Bewegungen machten.

Um mit den Idolen unvergessliche Momente genießen zu können, haben viele Fans sogar eine Woche vor Konzertbeginn vor dem Station Schlange gestanden. Alle Hotels in der Nähe waren längst ausgebucht. Außerdem haben die Fans sich auf besondere Weisen auf die Auftritte ihrer Idole vorbereitet. Es hingen Werbungen an den Wänden vom Empire State Building und der Fanklub Army verteilte Essen und Wolldecken an Obdachlose.

Nach dem zufriedenen Konzert räumten die Fans noch auf, so wie es sich eben für die BTS-Fans gehört. Sie konnten auch bequem nach Hause kommen, denn die Stadt New York hatte die Betriebszeit der U-Bahn extra wegen des BTS-Konzerts verlängert.