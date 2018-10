USA warnen vor sekundären Sanktionen bezüglich Handels mit Nordkorea

ⓒKBS News

Die USA straffen die Sanktionszügel gegen Nordkorea. Das verdeutlicht, dass Washington den Sanktionen immer noch als Druckmittel gegenüber Pjöngjang große Bedeutung beimißt. Allein im laufenden Jahr verhängten die USA eigene Sanktionen gegen über 100 Organisationen und Personen im Zusammenhang mit Nordkorea. Überdies warnten die USA vor einem sekundären Boykott, damit andere Länder nicht vom Sanktionsnetz abweichen können. Die US-Regierung möchte damit aller Voraussicht verhindern, dass das Sanktionsnetz gegen Nordkorea im Zuge der jüngsten Annäherung löchrig wird.





Die US-Regierung setzte bisher 466 Organisationen, Unternehmen und Personen auf ihre Sanktionsliste im Zusammenhang mit Nordkorea. 236 Fälle davon wurden nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump beschlossen. Seine Regierung verhängte letztes Jahr allein acht Mal Nordkorea-Sanktionen, 124 Personen und Organisationen waren davon betroffen. Auch dieses Jahr verhängte Washington acht Mal Sanktionen: Mit Stand vom 6. Oktober wurden 112 Sanktionsfälle bekanntgegeben.





Washington erweiterte dieses Jahr im Januar und Februar jeweils einmal seine Sanktionsliste. Von April bis Juli erfolgte keine entsprechende Bekanntmachung. In dem Zeitraum traten Washington und Pjöngjang für die Abhaltung eines Spitzentreffens in Kontakt, der Gipfel kam zustande. Die USA erweiterten dann am 3. August ihre Sanktionsliste gegen Nordkorea wieder. In den letzten zwei Monaten seither setzte Washington sechs Mal weitere Personen und Organisationen auf die Liste. Währenddessen befanden sich die Gespräche zwischen Pjöngjang und Washington in einer Sackgasse, zugleich waren Stimmen häufig zu hören, die eine Lockerung der Sanktionen fordern.





Dies zeigt, dass die USA die Sanktionen gegen Nordkorea als äußerst wichtiges Mittel für die Denuklearisierung betrachten. Sie wollen nämlich keinesfalls dulden, dass im Dialogprozess das Sanktionsnetz locker wird. Die USA können jedoch diesen Willen allein mit eigenen Sanktionen nicht ausreichend durchsetzen. Aus diesem Grund setzte die Trump-Regierung viele Personen und Organisationen aus Drittländern wie China und Russland auf die schwarze Liste. Zudem sanktionierte die Trump-Regierung Schiffe und Schifffahrt- sowie Logistikunternemen, um Nordkoreas martime Aktivitäten zu blockieren. Sie zögerte auch nicht, führende Kader der nordkoreanischen Regierung und der Arbeiterpartei auf die Sanktionsliste zu setzen, darunter Machthaber Kim Jong-un und seine Schwester Kim Yo-jong.