Gestiegener Ölpreis treibt Importpreise in die Höhe

ⓒYONHAP News

Die ansteigenden Importpreise infolge des Anstiegs des internationalen Ölpreises wirken sich negativ auf die koreanische Wirtschaft aus. Der Ölpreis schnellt angesichts des Konflikts zwischen den USA und Saudi-Arabien im Vorfeld des Inkrafttretens der US-Sanktionen gegen den Iran in die Höhe.





Die USA und Saudi-Arabien hatten miteinander Schritt gehalten, um den Iran unter Druck zu setzen. Jedoch gerieten beide Länder jüngst wegen ihrer Differenzen über den Ölpreis in Konflikt.





Die USA werden am 5. November ihre Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzen. Im Mittelpunkt der Maßnahmen steht die Einschränkung der Erdölausfuhren des Irans. Dies wird zum Rückgang des Ölangebots führen, was den Anstieg des globalen Ölpreises zur Folge haben wird. Für US-Präsident Donald Trump ist es nicht wünschenswert, dass der Ölpreis vor den Zwischenwahlen in den USA am 6. November ansteigt.





Deshalb forderten die USA, dass andere Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) einschließlich Saudi-Arabiens mehr Erdöl produzieren, um den Rückgang der Öllieferungen aus dem Iran auszugleichen. Die OPEC beschloss jedoch bei einem Ministertreffen im September, die Ölproduktion einzufrieren. Die USA wünschten sich einen niedrigen Ölpreis, dagegen hofften die OPEC-Länder auf einen höheren Preis.





In dieser Situation verschwand ein regierungskritischer saudi-arabischer Journalist in der Türkei. Von dem im US-Exil lebenden Journalist namens Jamal Khashoggi fehlt jede Spur, seit er am 2. Oktober das saudi-arabische Generalkonsulat in Instanbul besuchte. Die türkischen Behörden teilten den USA mit, dass Khashoggi im Konsulat von Agenten aus seinem Heimatland ermordet worden sei. Es gebe Ton- und Videobeweise hierfür.





Daraufhin wurden Spekultationen in Umlauf gebracht, nach denen der Journalist ermordet wurde und dass die saudi-arabische Königsfamilie hinter dem Attentat steckt. Das löste einen Konflikt zwischen den USA und Saudi-Arabien aus. Das Land aus Nahost prescht nun mittels seiner Macht über den Ölpreis hart in dem Konflikt vor. Das treibt den Ölpreis noch stärker in die Höhe.