Washington fordert Umsetzung von Sanktionen gegen Nordkorea

Die USA haben erneut betont, dass die innerkoreanischen Beziehungen nicht getrennt von der Denuklearisierung Nordkoreas verbessert werden können. Sie riefen zugleich die Weltgemeinschaft auf, die Nordkorea-Sanktionen umzusetzen.





Diese Position hat Washington wiederholt unterstrichen. Präsident Donald Trump sagte sogar, dass Südkorea für die Aufhebung seiner eigenen Sanktionen gegen Nordkorea die Zustimmung der USA benötigen würde. Es handelt sich dabei um jene Sanktionen, die Südkorea am 24. Mai 2010 als Reaktion auf den Untergang seiner Korvette Cheonan im März ergriff. Der Untergang wurde auf einen Torpedoangriff Nordkoreas zurückgeführt. Mit den Maßnahmen vom 24. Mai wurden die innerkoreanischen Beziehungen de facto vollständig abgebrochen.





Nachdem jüngst in Südkorea von der Aufhebung der Maßnahmen vom 24. Mai gesprochen worden war, sagte Trump, dass Seoul ohne Washingtons Zustimmung dies nicht tun werde. Die Äußerung entfachte einen Streit über deren Angemessenheit. Zugleich wurden besorgte Stimmen über einen möglichen Riss in der Kooperation zwischen Südkorea und den USA laut.





Die USA straffen in letzter Zeit die Sanktionszügel gegen Nordkorea. Nachdem der Dialog zwischen Pjöngjang und Washington ins Stocken geraten war, verhängten die USA wiederholt Sanktionen gegen Nordkorea. Mehrere Unternehmen und Personen in Drittländern wurden wegen illegalem Handel mit Nordkorea auf die Sanktionsliste der USA gesetzt. Das US-Finanzministerium warnte zudem am 4. Oktober vor einem sekundären Boykott. Die US-Regierung will verhindern, dass das Sanktionsnetz im Zuge der jüngsten Annäherung löchrig wird.





Angesichts dieser Position der USA scheint es unerlässlich, das Tempo bei der Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen zu regulieren. Südkorea und die USA offenbarten bereits Differenzen in Angelgenheiten wie der Eröffnung eines innerkoreanischen Verbindungsbüros und der Eisenbahnverbindung zwischen beiden Koreas. Beobachter halten solche Meinungsunterschiede für nicht wünschenswert, weil die Kooperation zwischen Seoul und Washington der wichtigste Faktor ist, um die Situation auf der koreanischen Halbinsel unter Kontrolle zu bringen. Die südkoreanische Regierung setzt sich dafür ein, durch die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen die Denuklearisierung voranzutreiben. Beobachter meinen jedoch, dass eine zu schnelle Verbesserung die Kooperation mit den USA beeinträchtigen und der Denuklearisierung eher im Wege stehen könnte.