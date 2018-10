Südkorea belegt Platz zwei im Medaillenspiegel bei Para-Asienspielen

ⓒ YONHAP News

Südkorea hat bei den am Samstag zu Ende gegangenen Para-Asienspielen in Indonesien 53 Goldmedaillen gewonnen und in der Nationenwertung den zweiten Platz belegt. In den Basisdisziplinen hatten die südkoreanischen Athleten nach wie vor geschwächelt. Im Schwimmen blieb es bei einer Goldmedaille für Kwon Hyun in der Disziplin 400 Meter Freistil. In der Leichtahtletik konnte nur Jeon Min-jae, der an einer Gehirnlähmung leidet, in den Startkategorien 41 und 36 eine Goldmedaille gewinnen.





Bei südkoreanischen Ahtleten, die im Judo siegten, stellte sich heraus, dass diese in Südkorea die Prüfung des Sehvermögens bei Führerscheinprüfungen bestanden hatten. Es wurden Zweifel daran erhoben, ob diese Sportler überhaupt qualifiziert seien, bei den Wettkämpfen für Sportler mit Behinderung teilzunehmen. Der koreanische Verband für Sportler mit Behinderung gab daraufhin bekannt, das Startklassen-System verbessern und die betreffenden Athleten überprüfen zu wollen.





Erstmals marschierten in Jakarta Süd-und nordkoreanische Athleten bei einem internationalen Sportturnier für Sportler mit Behinderung gemeinsam ins Stadion ein. In einigen Disziplinen gingen beide Koreas mit Einheitsteams an den Start. Im Tischtennis-Mannschaftswettkampf gewann das Einheitsteam die Silbermedaille. Bronze gab es für die gesamtkoreanische Mannschaft in der Schwimmstaffel der Männer über 400 Meter.





Außer im gesamtkoreanischen Team konnte Nordkorea keine einzige Medaille gewinnen.