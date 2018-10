Südkoreanische Fußball-Nationalelf gewinnt gegen Uruguay 2:1

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft bleibt unter dem neuen Cheftrainer Paolo Bento weiter ungeschlagen. Der Sieger des Fußballturniers der Asienspiele besiegte am Freitag im WM-Stadion in Seoul den WM-Viertelfinalisten Uruguay in einem Freundschaftsspiel mit 2:1.





Über 64.tausend Fußballfans hatten sich das Länderspiel gegen den Fünften der FIFA-Rangliste angesehen. Unter Nationaltrainer Bento hatte Südkorea zuvor gegen Costa Rica und Chile gewonnen und war hoch motiviert. Die Pässe waren genauer und das Spiel verlief dynamischer und schneller im Angriff. Hwang Ui-jo war alleinige Spitze und wurde in der Offensive unterstützt von Son Heung-min, Nam Tae-hee und Hwang Hee-chan.





Der erste Schuss aufs Tor von Nam tae-hee in der 34.Spielminute wurde vom gegnerischen Torwart abgewehrt. Kommentator Ahn Jung-hwan sagte, die Mannschaft spiele gewagter vorwärts und mache genaue Pässe. Auch beteiligten sich die Abwehrspieler an den Flügeln mutiger am Angriff. Diese Veränderungen seien deutlich erkennbar seit Bento den Posten des Cheftrainers übernommen habe.





In der 66. Minute traf Hwang Ui-jo zur 1:0 Führung, nachdem Son Heung-min einen Elfmeter verschossen hatte und der Ball in den Strafraum gerollt war. Noch einmal hatte der Torjäger der Asienspiele bewiesen, dass seine Stärke darin lag, Torchancen umzuwandeln. Sechs Minuten später sorgte Matias Vecino für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach dem Ausgleich machten die Südkoreaner noch einmal kräftig Druck. Elf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit landete Jung Woo-young den zweiten Treffer und machte den 2:1 Sieg komplett.





Seit dem 2:2 Unentschieden in der ersten Begegnung 1982 verlor die südkoreanische Nationalelf alle darauf folgenden sechs Spiele gegen Uruguay. Mit dem Sieg im Sangam WM-Stadion hat die Mannschaft nun endlich eine Serie von Niederlagen gegen den südamerikanischen Gegner beenden können. Beide Treffer wurden aus einer Standardsituation heraus erzielt, in denen die Mannschaft zuvor geschwächelt hatte. Cheftrainer Bento sagte, Südkorea habe gegen eine starke Mannschaft auf hohem Niveau gespielt.





Auch das Publikum feierte so begeistert mit, als handele es sich um ein WM-Spiel. So wie bei den beiden vorhergehenden Länderspielen gegen Costa Rica und Chile waren auch diesmal alle Tickets früh vergriffen. Für das WM-Stadion in Seoul waren die Eintrittskaraten erstmals nach fünf Jahren, seit einem A-Match gegen Brasilien 2013, wieder ausverkauft.





Die Zuschauer sorgten mit ihren schrillen Anfeuerungsrufen für eine euphorische Stimmung. Zehn Minuten nach Anpfiff vereinte sich das Publikum zu einer gigantischen Performance. Die Zuschauer bildeten mit merhfarbigen Karten den Satz „Ein Traum wird fortgesetzt“ in Anlehnung an den Anfeuerungsspruch der WM 2002 in Seoul, der damals lautete „ein Traum wird wahr“. Die großen weißen Buchstaben mit einem Stern dazzwischen hoben sich deutlich sichtbar aus dem Publikum ab.