Samsung Electronics zeigt Lösungen für die Energieeinsparung bei Haushaltsgeräten

Das führende südkoreanische Elektrounternehmen Samsung Electronics hat bei der diesjährigen Ausstellung Korea Energy Show innovative Lösungen zur Energieeinsparung gezeigt. Der Forscher Tae Sang-jin aus der firmeneigenen Abteilung für das Haushaltsgeräte-Geschäft sagt:





Zahlreiche Besucher beurteilten unsere Produkte bei der Energiemesse positiv. Das betraf insbesondere unsere windfreie Luftkühlanlage. Die Besucher zeigten ein großes Interesse an Klimageräten und Heizanlagen, die im Energiespeichersystem zur Anwendung kommen, das wir zum ersten Mal vorgeführt haben, sowie an Haushaltsgeräten mit IoT-Eigenschaften und unserer Lösung für intelligentes Gebäudemanagement, auch bekannt als b.IoT.





Die Korea Energy Show 2018 fand im Messezentrum Kintex in der nordwestlich von Seoul gelegenen Stadt Ilsan vom 2. bis zum 5. Oktober statt. Bei der größten Energiemesse in Südkorea präsentierte Samsung eine Reihe von Produkten, die für eine windfreie Kühltechnologie, Grüne Energie, das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz (KI) konzipiert wurden. Die Besucher am Stand waren von den Produkten positiv überrascht, die den Energieverbrauch im Vergleich zu früheren Modellen bis zu 90 Prozent bei dennoch höherer Effizienz reduzieren:





Viele gesundheitsbewusste Verbraucher, inklusive Senioren und schwangere Frauen, hassen starke und kalte Winde. Sie mögen lieber eine leichte Brise. Samsung entwickelte das erste Kühlsystem, das die Innentemperatur ohne direkten Wind auf mäßigem Niveau hält, indem es leicht und gleichmäßig kühle Luft durch 21.000 Mikro-Luftlöcher verbreitet, die auf der Oberfläche der Luftkühlanlagen angebracht sind.





Samsung verkaufte 1,5 Millionen Stück der neuen Kühlanlagen seit 2016, als die ersten Modelle auf den Markt kamen. Die erste moderne elektrische Luftkühlanlage wurde 1902 entwickelt, doch gab es nur wenige Innovationen. Samsung führte eine Umfrage zu den Bedürfnissen der Verbraucher in diesem Bereich durch. Inspiriert wurde das Unternehmen von Seokbinggo, einem Eishaus, in dem die Koreaner früher Eis lagerten. Das Unternehmen begann 2011 mit einem neuen Design und studierte die entsprechenden Technologien, um die Stärke der Windströme anzupassen. Es experimentierte zudem mit verschiedenen Materialien einschließlich Stoffen und Metall für die Mikro-Luftlöcher. Das neuartige Gerät reduzierte die Lufttemperatur wie bei anderen Modellen rasch durch einen starken Wirbelwind. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, schließt es die Luftklappe und wechselt automatisch zum windfreien Kühlmodus, durch den die Luft gleichmäßig durch die Luftlöcher und die vordere Metallplatte verbreitet wird:





Dank der windfreien Kühltechnologie verbraucht das Gerät nur ein Zehntel der Energie, die herkömmliche Modelle brauchen. Die windfreie Kühltechnologie hilft, die optimale Temperatur für einen gesunden Schlaf in der Nacht zu erreichen. Es stellt zudem keine Kostenlast durch höhere Stromrechnungen dar.





Durch die windfreien Geräte lassen sich die Strompreise um bis zu 65 Prozent der Preise reduzieren, die für die Modelle bezahlt wurden, die vor zehn Jahren entwickelt wurden:





Generell wird für den Betrieb von Klimaanlagen viel Strom verbraucht. Doch unsere Technologie speicherte den Nachtstrom in einer Batterie und liefert die gespeicherte Energie während des Tags auf effektive Weise, wenn der Verbrauch besonders hoch ist. Mit dem Energiespeichersystem oder ESS wird Samsung Electronics das erste koreanische Unternehmen sein, das ein Zertifikat von der koreanischen Elektrizitätsgesellschaft erhält.





Durch die Kombination von Kühlanlage und Heizgerät kann das ESS ein neues Kapitel beim Energieverbrauch öffnen. Samsung ist heute nicht nur der größte Haushaltsgeräte-Hersteller in Südkorea, sondern auch der weltweit führende Anbieter von Fernsehern, Speicherchips und Smartphones.





Die Elektrogeräte von Samsung einschließlich der Luftkühlanlagen kommen bei den Verbrauchern gut an. Wir werden weite Lösungen für die Energieeinsparung anbieten, die helfen, die Umwelt zu schützen und den Verbrauchern wirtschaftliche Vorteile verschaffen.