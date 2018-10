An Sugil: „Die dritte Sorte Mensch“

Aus dem Sendeinhalt





Professor Bang Min-ho von der Seoul National University über den Hintergrund der Geschichte:

Als Leser mag man sich vielleicht wundern, weshalb hier der Frage nachgegangen wird, welche Art von Leben man während des Krieges leben sollte. Aber wo fanden die Kämpfe eigentlich statt? Natürlich an der Front. Es gab durchaus so etwas wie ein geordnetes Leben in Busan. Es gab eine Universität und einen großen Markt, und die Leute gingen auch zur Arbeit. Während an der Front gekämpft wurde, dachten die Leute im Hinterland darüber nach, wie sie ihr Leben führen sollten. Diese Frage geht über die Frage des puren Überlebens hinaus. Es ist eine Frage der Moral. Auch im Krieg kamen die Menschen nicht umhin, sich diese moralische Frage zu stellen. Und so hat der Schriftsteller An Sugil das Thema in seiner Geschichte „Die dritte Sorte Mensch“ behandelt.





Die Erzählung „Die dritte Sorte Mensch“ spielt während des Koreakrieges in Busan. Sie zeigt drei Figuren, die ganz unterschiedlich auf den Krieg reagieren.









„Finden Sie das Leben schön?”

Ihre Frage traf mich unerwartet. Ich antwortete mit gespielter Fröhlichkeit:

„So eine Frage passt doch gar nicht zu dir.“ Du hast wohl deine Lebenssicht geändert, weil dir im Krieg so viel Leid widerfahren ist? Und jetzt siehst du das Leben pessimistisch?“

„Ich bin weder pessimistisch noch optimistisch.”

„Dann hättest du nicht geboren werden sollen. Du hättest dem Baby, deiner Schwester oder deinem Bruder, den Vortritt lassen sollen.

„Sie haben ja ein gutes Gedächtnis. Aber so sehe ich das nicht. Ich bin sehr wohl dankbar dafür, dass ich geboren bin.“





Der Leser trifft drei unterschiedliche Charaktere Jo-woon, den ehemaligen Schriftsteller mit Überzeugungen, der sich während des Krieges zum rücksichtslosen Geschäftsmann wandelt, Mi-yi, die optimistische, aufstrebende Schriftstellerin, die psychisch reift, nachdem sie viele Tragödien des Krieges erlebt hat, und Seok, der früher Schriftsteller war, jetzt aber als Lehrer lebt, zweifelnd und über sein Leben reflektierend.









Er lag auf dem Bett und begann nachzudenken.

„Jo-Woon meinte, dass er seine Mission aufgegeben habe, weil der Krieg ihn so unter Druck gesetzt habe, während Mi-yi durch den Krieg zu einem Menschen geworden ist, der mutig den Anforderungen der Zeit entgegentritt. Was ist dann mit mir?”, seufzte Seok und blinzelte.

„Was ist mit mir, der ich die Mission weder aufgegeben noch treu ausgeführt habe? Bin ich auch eine Sorte Mensch, die durch den Krieg erschaffen wurde?“





An Sugil (1911-1977) debütierte 1935 mit der Erzählung „Der Direktor des Rote-Kreuz-Spitals“. „Die dritte Sorte Mensch“ wurde im Juni 1953 in der Literaturzeitschrift Jayusegye veröffentlicht. Der Text wurde seinerzeit mit dem Asian Liberty Literature Award ausgezeichnet und als Meilenstein gelobt, den nur der Koreakrieg habe hervorbringen können.