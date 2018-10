BTS in Berlin für ihre Welttournee in Deutschland

ⓒ Big Hit Entertainment

Die Weltstars BTS sind in Berlin gelandet, um im Rahmen ihrer Welttournee Konzerte in Deutschland zu geben.





Die Band wird am Dienstag und Mittwoch (Ortszeit) in der Mercedes-Benz Arena auftreten. Konzerttickets waren in weniger als drei Minuten nach Verkaufsbeginn im Juni ausverkauft. Deutschland ist das dritte europäische Land, in dem die Band haltmacht, um Konzerte für ihre Welttournee „Love Yourself“ zu geben.





Dann geht es für die Jungs weiter nach Frankreich, wo sie am Wochenende in Paris auftreten werden.