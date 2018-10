TWICE stürmt die Spitze der Oricon-Monatscharts

ⓒ Melon

Die Girlgroup TWICE hat zum ersten Mal den Spitzenplatz der japanischen monatlichen Oricon-Albumcharts erobert.





Das erreichte die Gruppe nach der Veröffentlichung ihres ersten japanischen Albums „BDZ“ in voller Länge und feiert damit den ersten Erfolg in den Oricon-Monatscharts. TWICE schaffte es in den gleichen Charts mit ihrem japanischen Debüt-Sammelalbum im Juni letzten Jahres auf den zweiten Platz.





Die Band tourt gegenwärtig durch Japan und wird am 16. sowie 17. Oktober in Tokio auftreten.