Südkorea weltweit auf Platz 27 bei Bevölkerung, fast Schlusslicht bei Geburtenrate

Der Weltbevölkerungsbericht 2018 zeigt deutlich, wie hart Südkorea von der niedrigen Geburtenrate und der Alterung betroffen ist. Südkorea bildet bei der zusammengefassten Fruchtbarkeitsziffer und der Zahl der unter 15-jährigen Einwohner weltweit fast das Schlusslicht. Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt liegt über dem Weltdurchschnitt.





Südkoreas Gesamtbevölkerung beträgt 51,2 Millionen. Damit rangiert das Land auf Platz 27 in der Welt. Seine Bevölkerung wuchs um 0,4 Prozent, der Weltdurchschnitt von 1,2 Prozent wurde somit bei weitem unterschritten. Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer liegt bei 1,3 Kindern pro Frau und deutlich unter dem Weltdurchschnitt von 2,5 Kindern. Das Land landete damit auf Platz 191.





Als Folge der niedrigen Geburtenrate sank der Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der Einwohner in der Altersgruppe von 0 bis 14 Jahren beläuft sich in Südkorea auf 13 Prozent. Das Land belegte den 193. Platz. Beim Anteil der über 65-Jährigen lag Südkorea mit 14 Prozent an 50. Stelle. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt liegt bei 79 Jahren bei den Männern und bei 85 Jahren bei den Frauen. Damit belegte Südkorea jeweils den 23. und 6. Platz. Daran lässt sich erkennen, dass der Anteil der 65-Jährigen in Südkorea drastisch ansteigen wird.





Der Bericht lässt auch erkennen, dass Koreaner spät heiraten und spät Kinder gebären. Frauen in Südkorea bringen im Schnitt mit 32,3 Jahren ihre Kinder zur Welt. Das liegt sowohl über dem Weltdurchschnitt von 27,9 Jahren als auch über dem Durchschnitt der Industrieländer von 30 Jahren. Ein Grund hierfür ist, dass die Eheschließungsrate auf ein Rekordtief gefallen ist. Laut Daten des koreanischen Statistikamts betrug die Heiratsrate im Jahr 2017 5,2 Fälle pro 1.000 Einwohner. Im Schnitt heiraten die Männer mit 32,9 Jahren und die Frauen mit 30,2 Jahren, damit jeweils 1,8 und 2,2 Jahre später als noch vor zehn Jahren. Darüber hinaus verzichten immer mehr Menschen auf die Eheschließung und Geburt.