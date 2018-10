Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

Angesichts der Zunahme der Zahl der schwerkriminellen Jugendlichen in der letzten Zeit fordern viele, dass diese härter bestraft werden sollten. Denn nach dem koreanischen Jugendstrafrecht werden Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, nicht strafrechtlich belangt, wenn sie eine Straftat begangen haben. Die Regierung gab zu erkennen, dass sie durch die entsprechende Gesetzesänderung noch innerhalb dieses Jahres die Altersgrenze für die Strafmündigkeit um ein Jahr auf 13 Jahre senken will. Nun gibt es aber auch viele Bürger, die behaupten, dass das Jugendstrafrecht ganz abgeschafft werden sollte. Wenn man sich derzeit die in verschiedenen Internetgemeinschaften hinterlassenen und den Nachrichten auf Portalseiten angehängten Kommentare der Bürger sowie die Homepage des Blauen Hauses für die Bürgerpetitionen anschaut, wird dort die Meinung stark vertreten, dass die Bestrafung der jugendlichen Kriminellen verschärft werden soll. Nach den Daten des Polizeiamtes beträgt die Zahl der jugendlichen Kriminellen in der Altersgruppe zwischen 14 und 18 Jahren, die in den letzten fünf Jahren festgenommen wurden, insgesamt 398.917. Das heißt, dass im Tagesdurchschnitt 218 Jugendliche wegen einer Straftat verhaftet worden sind. Die Zahl der gesamten jugendlichen Straftäter geht zwar jedes Jahr etwas zurück, die der Jugendlichen, die Schwerverbrechen begehen, steigt aber ständig. Jugendliche unter 18 Jahre fallen unter das Jugendstrafrecht, so dass die Möglichkeit groß ist, dass sie auch bei Schwerverbrechen wie Vergewaltigung und Gewalt im Vergleich zu Erwachsenen milder bestraft werden. Deshalb verlangen viele Bürger die Abschaffung des Jugendstrafrechts. Die Regierung plant einen solchen Schritt aber nicht und will stattdessen aktiv mit dem Parlament kooperieren, damit die dem Parlament vorgelegten Änderungsentwürfe des Jugendstrafrechts verabschiedet werden können.





Es gibt eine Sonderregelung für die Wehrdienstbefreiung von künstlerischen Talenten, die bei in- und ausländischen Wettbewerben mit einem wichtigen Preis ausgezeichnet werden. Es wurde festgestellt, dass an den betreffenden Personen der Anteil der Bewohner der drei Reichenbezirke Seouls Gangnam, Seocho und Songpa besonders hoch ist. Nach Daten des Wehrdienstamtes liegt die Zahl der künstlerisch Begabten, die in den letzten zehn Jahren bei in- und ausländischen Wettbewerben einen Preis erhielten und dadurch entsprechend der betreffenden Sonderregelung vom Wehrdienst befreit worden sind, bei 280. Darunter beträgt die Zahl der Personen, die zur Zeit der Wehrdienstbefreiung in Seoul lebten, 133, und diese Zahl entspricht einem Anteil von 48%. Nach der Regierungsstatistik vom September beträgt die gesamte südkoreanische Einwohnerzahl rund 51,8 Millionen und die Zahl der Einwohner Seouls rund 9,8 Millionen und macht damit einen Anteil von 19% aus. Berücksichtigt man diese Zahl, ist die Zahl der vom Wehrdienst befreiten künstlerischen Talente deutlich stark auf Seoul konzentriert. Unter den 133 vom Wehrdienst befreiten Talenten aus Seoul kommen 38 Personen aus den drei Reichenvierteln Seouls südlich des Han-Flusses. 25 von diesen 38 Personen, damit rund 65 %, sind bei einem Tanz- oder Ballettwettbewerb ausgezeichnet worden. Angesichts dieser Tatsache hegen viele Netzbürger den Verdacht, dass sozusagen Kinder aus wohlhabenden Familien in einen Bereich wie Männer-Tanz mit relativ niedriger Konkurrenz vorgestoßen sind und damit von der betreffenden Sonderregelung für die Wehrdienstbefreiung profitiert haben können.





Die Netzbürger interessierten sich auch für die sich verändernde Sterbekultur in Südkorea. Am 4. Februar dieses Jahres ist ein Gesetz in Kraft getreten, das im Sterben liegenden Patienten die freie Entscheidung über lebensverlängernde Maßnahmen erlaubt. Seitdem sind etwa acht Monate vergangen, und nach dem Stand vom 3. Oktober haben sich insgesamt 20.742 Patienten für den Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen entschieden. Darunter gibt es 12.544 Männer und 8.198 Frauen. Bei 66,3% davon wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen durch eine Entscheidung der Familienangehörigen eingestellt, weil die Patienten in die Sterbephase eingetreten sind, bevor sie die Absichtserklärung über den Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen erstellen konnten. Bisher haben 57.845 Personen diese Absichtserklärung erstellt. Es sind 19.495 Männer und 39.350 Frauen. Gegenwärtig gibt es landesweit insgesamt 86 Einrichtungen einschließlich der medizinischen Einrichtungen, in denen man diese Absichtserklärung verfassen lassen und hinterlegen kann. Viele Netzbürger bewerten das Gesetz für die freie Entscheidung über lebenserhaltende Maßnahmen positiv. Sie sind der Meinung, dass bedeutungslose lebensverlängernde Maßnahmen sowohl für die Patienten als auch für ihre Familienangehörigen eine Qual sein können. Es gibt aber auch viele, die einer anderen Meinung sind. Man solle bis zum Schluss nichts unversucht lassen, weil auch ein Wunder geschehen könne.