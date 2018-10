Länder in Asien wollen keinen Plastikmüll mehr importieren

ⓒ YONHAP News

Asien führt einen Kampf gegen Plastikmüll. Seit China Anfang des Jahres einen Einfuhrstopp von Plastikmüll verhängte, haben die Länder Südostasiens das Nachsehen. Der Weltexport an gebrauchten Kunststoffen fließt nun nach Südostasien. Nach Vietnam und Malaysia will nun auch Thailand keinen Kunststoffabfall mehr ins Land lassen. Laut der Financial Times hat Thailand beschlossen, bis 2021 den Import von gebrauchten Kunststoffen einzustellen.





Der thailändischen Zollbehörde nach wurden dieses Jahr von Januar bis Mai 212 tausend Tonnen recyclebare Abfälle und verschrottete elektronische Geräte importiert. Die Menge des importierten Mülls hat damit um ein Drittel im Vegleich zum Vorjahr zugenommen. In Thailand entstehen zahlreiche Recycling-Unternehmen, die sich vom Weiterverkauf von Plastik ein profitables Geschäft versprechen. Die Fabriken werden mit billigen Arbeitskräften aus den Nachbarländern betrieben und der Abfluss, den sie produzieren, richtet große Umweltschäden an.





Parallel zum Einfuhrverbot von Plastikmüll hat die Regierung in Thailand beschlossen, bis 2027 den von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen produzierten Plastikmüll um die Hälfte zu reduzieren. Seit dem ersten Oktober werden in nationalen Krankenhäusern Medikamente nicht mehr in Plastiktüten ausgegeben. Das Industrieministerium will zudem landesweit 148 Anlagen für die Entsorgung und Verarbeitung von Elektroschrott überprüfen und Geschäfte, die mit illegalen Methoden arbeiten, streng kontrollieren.





Auch die Regierung in Vietnam gab im Juli bekannt, dass keine gebrauchten Metalle und Kunststoffe mehr importiert werden sollten. Premierminister Nguyen Xuan Phuc sagte, Vietnam dürfe kein Schrottplatz werden, auf dem andere Länder ihren Müll entsorgen.





In Malaysia wurde gegen 114 Fabriken für die Aufarbeitung von Plastik, ein Importverbot verhängt. Einwohner hatten sich beschwert, dass die Fabriken Umweltschäden verursachten und giftiges Abwasser in naheliegende Gewässer abfließen ließen.