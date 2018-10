Iran lässt Frauen erstmals zu einem Fußballspiel ins Stadion

ⓒ Twitter

Im Iran durften sich Frauen erstmals nach 37 Jahren ein Fußballspiel im Stadion ansehen.





Das Azadi-Stadion in Teheran wurde auch für weibliche Zuschauer geöffnet, als dort gestern am Dienstag die Heimmannschaft gegen Bolivien spielte. Lokalen Medien zufolge wurden die rund 200 Zuschauerinnen von Männern getrennt in einer gesonderten Zone untergebracht. Bei den Frauen handelte es sich größtenteils um Angehörige der iranischen Nationalspieler, es waren jedoch auch ganz gewöhnliche Fußballfans darunter.





Netizens veröffentlichten auf sozialen Netzwerken Fotos und Videos von den Zuschauerinnen, wie sie die iranische Nationalflagge schwenkten und die Mannschaft begeistert anfeuerten.





Die Islamische Revolution 1979 brachte für Frauen im Iran eine massive Benachteiligung. Nicht zuletzt wurde mit der Islamischen Revolution die Zwangsverschleierung der Frauen eingeführt. Im Zuge der gesetzlichen Diskriminierung wurde es den Frauen seit 1981 verboten, ein Fußballstadion zu besuchen. Zur Begründung hieß es, die Iranerinnen sollten von der männlichen Atmosphäre auf den Tribünen geschützt werden.





Vergangenen Juni wurde das Verbot teilweise gelockert. Frauen durften sich im gemeinsam mt Männern im Azadi-Stadion das WM-Spiel Iran gegen Spanien anschauen. Allerdings handelte es sich damals um ein Public Viewing.