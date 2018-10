Taiwan ist besorgt um Abwanderung von Spitzentalenten nach China

ⓒ YONHAP News

Taiwan ist in Sorge um die Abwanderung seiner Fachkräfte nach Festland China.





Laut der Hongkonger Zeitung Ming Pao beteiligen sich 33 taiwaneische Akademiker an Chinas „Programm der tausend Talente“. Das „Programm der tausend Talente“ wurde von China 2008 mit dem Ziel gestartet, für den eigenen Aufschwung Spitzentalente aus aller Welt, vor allem für die innovativen Wirtschaftsbranchen zu rekrutieren.





Wie aus dem Bericht zu schließen ist, will die Regierung in Taiwan der Abwanderung von Fachkräften einen Riegel vorschieben. Der Rat für Festlandangelegenheiten im Exekutiv Yuan betonte, dass der wissenschaftliche Austausch zwischen Festland China und der Inselrepbulik aufgrund gesetztlicher Regelungen der taiwanesischen Regierung erfolgen müsste. Taiwanesen seien nicht dazu befugt, Diensten nachzugehen, die mit der Partei, der Administration und dem Militär in China zusammenhängen. Ein Verstoß gegen dieses Gesetz könne hart bestraft werden.





Hintergrund der scharfen Reaktion ist die Sorge, Chinas zielstrebige Bemühungen, Spitzenakademiker anzulocken, könnte dazu führen, dass Fachkräfte von der Insel nach Festland China abwandern. Peking gab im März einen Plan zur Förderung des Austausches und der Kooperation zwischen der Volksrepublik und Taiwan in 31 Bereichen bekannt. Dem Förderplan nach dürfen sich Spitzentalente aus Taiwan für Chinas „Programm der Tausend Talente“ bewerben.





Taiwans Ängste werden genährt durch die Tatsache, dass mittlerweile über 20.000 auf dem Festland wohnende Taiwanesen einen speziellen Personalausweis ausgestellt bekommen haben, der sie dazu berechtigt, in der Volksrepublik zu arbeiten und öffentliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Der Rat für Festlandangelegenheiten kritisierte, Peking verfolge mit seinem Vorgehen ein politisches Ziel. Die Regierung in Taiwan werde sich bemühen, seinen Wissenschaftlern ein besseres Forschungsumfeld zu bieten.