UN-Kommando will Umsetzung innerkoreanischen Militärabkommens unterstützen

Das UN-Kommando (UNC) hat offiziell erklärt, die Umsetzung des im September unterzeichneten innerkoreanischen Militärabkommens zu unterstützen. Für die Umsetzung der militärischen Vereinbarungen zwischen Süd- und Nordkorea ist die Position des UN-Kommandos aus zwei Gründen wichtig: Der erste Grund sind der spezielle Status und die Befugnisse des UNC. Zweitens, die Position des UNC deckt sich mit der Position der USA.





Das UN-Kommando wurde am 24. Juli 1950 offiziell ins Leben gerufen, nachdem der UN-Sicherheitsrat die Zusammenstellung von UN-Truppen für den Koreakrieg beschlossen hatte. Der Weltsicherheitsrat stufte am 27. Juni den Einmarsch Nordkoreas im Süden als Aggression ein und beschloss ein militärisches Vorgehen dagegen. Am 7. Juli verabschiedete das Gremium eine Resolution, die auch die Bildung eines integrierten Kommandos der UN-Truppen vorsieht.





Das UN-Kommando besteht auch nach dem Abschluss des Waffenstillstands im Jahr 1953 bis heute fort. Dessen Charakter und Organisationsweise änderten sich jedoch deutlich. Eine einschneidende Veränderung war die Gründung eines gemeinsamen Kommandos der südkoreanischen und US-Streitkräfte im Jahr 1978, das dann die Befehlsgewalt (Operational Control) über Südkoreas Truppen übernahm. Das UN-Kommando ist somit heute lediglich für Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Waffenstillstandsabkommen zuständig. Dazu zählt der Betrieb der militärischen Waffenstillstandskommission, der Neutralen Überwachungskommission und der Truppe zur Bewachung der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA).





Das UNC übernimmt diese Aufgabe als Unterzeichner des Waffenstillstandsabkommens. Daher liegt die rechtliche Befugnis für die Kontrolle der demilitarisierten Zone (DMZ) bei dem Kommando. Das ist auch der Grund, warum eine Ende August geplante Untersuchung vor Ort für eine innerkoreanische Eisenbahnverbindung daran scheiterte, dass das UN-Kommando eine Zugfahrt über die militärische Demarkationslinie ablehnte.





Damals wurde spekuliert, dass die USA hinter der Absage stehen. Das UN-Kommando steht de facto unter der Kontrolle der USA, da der Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea auch das UNC leitet. Deshalb kann die Position des UNC als Position der USA betrachtet werden. Die nun geäußerte Bereitschaft zur Unterstützung des innerkoreanischen Abkommens bedeutet, dass eine Meinungsabstimmung mit den USA erfolgt war.