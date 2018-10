Papst äußert Bereitschaft zu Besuch in Nordkorea

ⓒKBS News

Papst Franziskus hat die Bereitschaft geäußert, Nordkoreas Einladung zu einem Besuch zu akzeptieren. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, wann der Besuch zustande kommen kann. Viele Beobachter gehen unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten im Vatikan und anderen Vorbedingungen davon aus, dass der Papst Nordkorea frühestens im Mai besuchen würde.





Ein Besuch des Papstes in einem Land kann zustande kommen, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind und das Kirchenoberhaupt selbst in den Besuch einwilligt. Die beiden Bedingungen sind eine Einladung des Staats- oder Regierungschefs des Landes und eine Einladung der dortigen Bischofskonferenz. Daher rückte ein Nordkorea-Besuch des Papstes erst in Sichtweite, sollte der Kurie ein offizielles Einladungsschreiben aus Nordkorea zugehen.





Papst Franziskus sagte, er werde antworten und könne reisen, wenn er ein Einladungsschreiben erhalte. Die Äußerung wird als Aufforderung verstanden, ihm ein offizielles Einladungsschreiben zu schicken.





Im Mittelpunkt des Augenmerks steht nun, ob Nordkorea dem Papst eine offizielle Einladung schicken wird. Beim Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in in Pjöngjang im September sagte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, er würde den Papst herzlich willkommen heißen, sollte er Nordkorea besuchen. Dennoch ist nicht gewiss, dass Pjöngjang tatsächlich eine offizielle Einladung zustellen wird.





Nordkorea hat die Religionsausübung seiner Einwohner stark unterdrückt. Denn der Glaube stelle eine große Bedrohung für die Aufrechterhaltung der repressiven Ein-Mann-Herrschaft, der Kim-Dynastie, dar. Ein Papst-Besuch könnte einen plötzlichen Wandel in der nordkoreanischen Gesellschaft herbeiführen. Daher ist es ungewiss, ob Nordkorea sich tatsächlich zu einer Einladung entscheiden wird.





Mit einer Nordkorea-Reise des Papstes wird nicht vor Mai des nächsten Jahres gerechnet. Der Papst hat bereits beschlossen, Japan zu besuchen. Den Besuch in Nordkorea könnte er damit verbinden. Der japanische Kaiser Akihito will am 30. April den Thron frei machen, Kronprinz Naruhito wird am 1. Mai die Nachfolge antreten. Der Papst wird offenbar erst nach Japan reisen, nachdem der dortige Thronwechel vollzogen worden ist.