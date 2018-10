Südkorea im WEF-Ranking auf Platz 15

ⓒKBS News

In der vom Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlichten Rangliste der wettbewerbsfähigsten Länder der Welt hat Südkorea unter 140 Ländern Platz 15 belegt. Dies teilte das Ministerium für Planung und Finanzen am Mittwoch mit.





Im vergangenen Jahr hatte Südkorea Platz 26 im Vergleich von 136 Ländern belegt. Verglichen damit hat sich das Land hinsichtlich der globalen Wettbewerbsfähigkeit um elf Plätze verbesert. Laut dem WEF ließen sich die Ranglisten aber nicht vergleichen, da dieses Mal neue Bewertungsmethoden zur Anwendung kamen.





Spitzenreiter in diesem Jahr sind die USA, gefolgt von Singapur und Deutschland.





Südkorea konnte sich vor Norwegen und Frankreich platzieren, die jeweils auf Rang 16 und Rang 17 landeten. In Asien befindet sich das Land an fünfter Stelle hinter Singapur, Japan, Hongkong und Taiwan.





Unter den 12 Bewertungspunkten, an denen sich der Index orientiert, hat Südkorea in den Aspekten makroökonomische Stabilität und Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) bemerkenswerte Ergebnisse erreicht.





Ausschlaggebend für den Spitzenrang im ICT-Subindex war die Zahl der Bewohner mit Internet-Anschluss. Im Bereich makroökonomische Stabilität konnte das Land vor allem mit niedrigen Schulden der öffentlichen Hand punkten.





Auch hinsichtlich der Bewertungskriterien Infrastruktur, Marktvolumen, Gesundheits- und Finanzsystem, Unternehmensvitalität, Institutionen und Innovationsfähigkeit platzierte sich Südkorea in den Top 30.





Dagegen lag das Land bei den 12 Bewertungspunkten in der Kategorie Arbeitsmarkt lediglich an 48. Stelle und in der Kategorie Produktmarkt an 67. Stelle. Bei der Kooperation zwischen Arbeitgebern- und nehmern schnitt Südkorea mit Rang 124 fast am schlechtesten ab.