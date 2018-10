Samsung und NEC wollen bei Entwicklung von 5G-Basisstationen kooperieren

ⓒKBS News

Die Partnerschaft zwischen Samsung Electronics und NEC Corporation lässt auf große Synergieeffekte hoffen. Sollten sich beide Unternehmen auf ihre jeweiligen Stärken besinnen, kann das Entwicklungstempo deutlich gesteigert werden. Bei Basisstationen für den 5G-Mobilfunk wird Samsung für den Hochfrequenz-Bereich zuständig sein, NEC für den Niederigfrequenz-Bereich. Beide Unternehmen können die auf diese Weise entwickelte Technologie und Geräte miteinander kombinieren und verwenden. Beim Verkauf können sie an Regionen und Kunden, in denen sie Vorteile haben, Produkte der Parnterfirma liefern.





5G steht für die Mobilfunktechnologie, bei der Frequenzen im superhohen Frequenzband von 28 GHz verwendet werden, und zählt zu den Schlüsseltechnologien der vierten industriellen Revolution. 5G bietet eine Übertragungsgeschwindigkeit, die dutzendfach schneller ist als die des 4G-Mobilfunks. Es kann von einer Technologie auf einer völlig neuen Ebene gesprochen werden. Beispielsweise bildet die Datenverarbeitung den Kern der selbstfahrenden Fahrzeuge, ein Hoffnungsträger der vierten industriellen Revolution. Viele Informationen über Straßen, die Verkehrsituation und den Zustand des Autos müssen blitzschnell ausgetauscht und verarbeitet werden. Mit dem aktuellen 4G-Mobilfunk lässt sich eine reibungslose autonome Fahrt kaum bewerkstelligen. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele für die Notwendigkeit der 5G-Technologie.





Für eine solche Datenkommunikation sind viele Basisstationen notwendig, es kommt ein enormes Volumen an Anlagen und Techologien zum Einsatz. Der 5G-Dienst startete inzwischen in einigen Teilen der USA und wird in Japan ab dem kommenden Jahr schrittweise eingeführt. Es wird erwartet, dass viele Länder diese Technologie ab 2020 anwenden werden. Der Markt für Basisstationen erreichte 2017 ein Volumen von schätzungsweise 37,2 Milliarden Dollar. Beim 3G-Mobilfunk erreichten die Marktanteile europäischer Unternehmen etwa 70 Prozent. Bei 4G eroberten chinesische Unternehmen den Markt. Im Falle von 5G werden Bemühungen in den USA und auch in anderen Ländern unternommen, um die Auslieferung chinesischer Produkte zu begrenzen. Daher wird die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, ob sich Samsung und NEC durch den Schulterschluss eine marktbeherrschende Stellung sichern könnten.