ABKO ist Spezialist für Computer-Ausrüstung

ⓒ ABKO

Das koreanische Unternehmen ABKO zeigt seine Stärken im Markt für Computerausrüstung, der von globalen Firmen dominiert wird. Lee Ho vom Marketingteam bei ABKO sagt:





ABKO wurde 2001 als Entwickler und Hersteller von Computerausrüstung gegründet. Seitdem ist das Unternehmen stetig gewachsen. Es wurde als vielversprechendes Venture-Unternehmen ausgezeichnet, das neue Technologien entwickelt, und es gewann den Preis Seoul Digital Valley Top 100 CEO Award. Im Jahr 2010 begann das Unternehmen, Computergehäuse und Spielegeräte zu entwickeln, die sich auf die Bedürfnisse der Nutzer richten. Seit 2016 hat es seine Spitzenposition im einheimischen Markt behauptet. Es steht jetzt mit globalen Firmen im Wettbewerb.





ⓒ ABKO

Dank der Erfahrungen im PC-Markt, die es vor dem Start der Produktion gesammelt hatte, erkannte das Unternehmen die Wünsche der Nutzer. Ein Jahr nach der Gründung richtete es 2002 ein Forschungsinstitut ein und begann damit, Computerteile zu entwickeln. Es führte pro Jahr 50 Computer-Gehäuse ein, auf die 35 bis 40 Prozent des lokalen Markts entfielen. 2015 stieg es in den Markt für Gaming-Geräte ein:





ABKO sah das Potenzial der Industrie, als die Koreaner damit begannen, Personalcomputer zu benutzen, und es setzte aggressive Marketingstrategien um. Doch von 2010 an änderte sich der Trend vom PC zu mobilen Geräten und allgegenwärtige Netzverbindungen. Während andere Unternehmen dem Trend folgten, lenkten wir unsere Aufmerksamkeit auf den globalen Markt für E-Sports. Wir beschlossen, auf den Markt für Spielegeräte vorzustoßen. Wir wurden in kurzer Zeit die Nummer eins im einheimischen Markt.





ⓒ ABKO

Dank der Beliebtheit der Computerspiele erweiterte sich der Markt für die Ausrüstung. Die entsprechenden Geräte wie Keyboard, Maus und Kopfhörer wurden danach entworfen, das Spieltempo und die Präzision zu erhöhen. Der globale Gerätemarkt erreichte im vergangenen Jahr 30 Milliarden Dollar, um 40 Prozent mehr als im Jahr davor. ABKO setzte nur sechs Monate nach der Markteinführung 35.000 Keyboards im Monat ab. Im vergangenen Jahr stellte es zum ersten Mal eine Tastatur mit optischen Schaltern vor:





ABKOs Identität könnte mit dem Wort “zuerst” beschrieben werden. Unter anderen Geräten unterscheidet sich das Optical-Switch-Keyboard deutlich. Im Gegensatz zu mechanischen Tastaturen wird dabei ein elektrisches Signal ausgesandt. Das Keyboard hängt vom Licht für den Tastendruck ab. Die simplere Struktur sichert einen permanenten oder fast-permanenten störungsfreien Betrieb. Unser Keyboard ist mit dem IP68 für Wasser- und Staubresistenz ausgezeichnet worden.





Bei der Tastatur mit optischen Schaltern erkennt ein Infrarotsensor das Licht, sobald eine Taste bedient wird. Da das Licht schneller ist als der Strom, ist die Reaktion schneller als bei herkömmlichen Keyboards:





Das Ziel aller Keyboard-Hersteller ist es vielleicht, gute Leistung zu erzeugen. Darüber hinaus richten wir unsere Aufmerksamkeit auch auf das Produktleben. Wir haben seit der Markteinführung im Juli des vergangenen Jahres mehr als 500.000 Optical-Switch-Keyboards im lokalen Markt verkauft. Es gab aber nur weniger als 100 Anfragen für eine Reparatur.





Die geringe Fehlerquote ist im Markt gut angekommen. ABKO wurde von der Stadt Seoul als Hi-Seoul-Marken-Unternehmen für kleine und mittelgroße Firmen ausgewählt. Zudem erwarb es zwei ISO-Zertifikate für die Managementsysteme, das ISO 9001 und ISO 14001. Ersteres wird für das Qualitätsmanagement, das zweite für die Umweltverträglichkeit vergeben. Jetzt will das Unternehmen den Weltmarkt als ICT-Spezialist ausloten:





In zahlreichen Fällen befinden sich globale Marken mit koreanischen Firmen auf dem einheimischen Markt in einem Wettbewerb. Doch nicht viele einheimische Marken konkurrieren im globalen Markt mit weltbekannten Unternehmen. ABKO hat seinen Marktanteil hier in Korea erhöhen können, so dass es an der Spitze steht. Auf der Grundlage unserer Expertise bei Forschung und Entwicklung werden wir uns aggressiv um den Vorstoß auf ausländischen Märkten bemühen und hoffentlich unsere Präsenz im Weltmarkt stärken. Wir hoffen unseren Kunden zeigen zu können, dass die koreanische Marke ABKO im globalen Markt mit ihrer Weltklasse-Technologie Erfolg haben kann.