Gläubigerbank KDB vorher über GMs Plan für Firmenaufspaltung informiert

Der Plan von GM Korea, seine Forschungs- und Entwicklungssparte auszugliedern, ist aus zwei Gründen umstritten. Erstens, der Plan stellt vermutlich eine Vorstufe für den Abzug des US-Autoherstellers aus Südkorea dar. Zweitens, die staatliche Bank KDB, die größte Gläubigerin von GM Korea, beschloss eine zusätzliche Finanzspritze für die kriselnde Firma, obwohl sie über den Plan Bescheid wusste. Das entfachte die Kritik, dass die KDB tatenlos zusehen würde, dass GM Zuschüsse in Höhe von 810 Milliarden Won erhielt und sich dennoch aus Südkorea zurückzieht.





GM Korea erklärte am 13. Februar, angesichts seiner finanziellen Krise die Fabrik in Gunsan bis Ende Mai vollständig schließen zu wollen. Damit würden etwa 2.000 Beschäftigte arbeitslos. Zudem würde 130 Zulieferfirmen mit 10.000 Mitarbeitern der Bankrott drohen. Ein größeres Problem war, dass die Wirtschaft in Gunsan angesichts deren großer Abhängigkeit von der GM-Fabrik zusammenzubrechen drohen würde.





Seitdem führten die KDB Bank und GM Korea zähe Verhandlungen und vereinbarten schließlich einen Rettungsplan. Der Plan sieht vor, dass insgesamt 7,15 Milliarden Dollar eingesetzt werden, um GM Korea zu normalisieren. 6,4 Milliarden Dollar übernehme General Motors, die KDB zahle 750 Millionen Dollar. Stattdessen werde GM in den nächsten zehn Jahren die Produktion in Südkorea aufrechterhalten, der Bank werde ein Vetorecht gewährt, lautete die Vereinbarung. Damit sei ein Sicherheitsventil dafür geschaffen worden, dass GM nach dem Erhalt der Finanzspritze den Abzug durchsetzt, hieß es damals.





Die Situation änderte sich nun jedoch abrupt. GM Korea berief trotz des Widerstands der KDB am 19. Oktober eine Hauptversammlung ein und beschloss, seine Forschungs- und Entwicklungssparte auszugliedern. Der Beschluss war dank einer Gerichtsentscheidung möglich, nach der die Angelegenheit kein Gegenstand der Ausübung des Vetorechts der KDB sei. Es wurde zudem offenbart, dass die Bank im Prozess der Verhandlungen über den Aufspaltungsplan unterrichtet worden war. Daher kritisierten Abgeordnete bei der parlamentarischen Inspektion die Bank und forderten, die Finanzspritze für GM Korea rückgängig zu machen.