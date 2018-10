Neue Boyband von JYP gibt dritte EP heraus

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kids, die neue Boyband von JYP, wird ihre dritte EP „I am You“ veröffentlichen. Das Album besteht aus acht Titeln und der Titeltrack trägt denselben Namen wie das Album. Es ist das letzte aus der Serie „I am“, die mit dem Debütalbum „I am Not“ startete, gefolgt von ihrer zweiten EP „I am Who“.





Stray Kids setzt sich aus den Finalisten einer Castingshow zusammen, die im letzten Jahr im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Die Gruppe ist seit vier Jahren die erste Boyband, die von JYP gegründet wurde.