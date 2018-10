Oh Jung-hee: „Das Chinesenviertel“

Aus dem Sendeinhalt





In der Geschichte „Das Chinesenviertel“ geht es um ein Mädchen, das nach dem Koreakrieg in Chinatown in Incheon aufwächst.









Die Kinder waren unter denen, die hier in unmittelbarer Nähe zu den Chinesen lebten, die einzigen, die diesen auch Aufmerksamkeit schenkten. Obwohl wir gar keinen Kontakt zu ihnen hatten, weckten die Chinesen, die dort in den zweistöckigen Häusern auf dem Hügel lebten, unsere Vorstellungskraft und Neugier.





통틀어 중국인 거리라고 불리는 동네에

바로 그들과 인접해 살고 있으면서도

그들 중국인들에게 관심을 갖는 것은 아이들뿐이었다.

우리는 그들과 전혀 접촉이 없었음에도

언덕위의 이층집, 그 속에 사는 사람들은 한없이 상상과 호기심의 효모였다.









Professor Bang Min-ho von der Seoul National University:

Chinatown in Incheon ist eine Konklave von ethnischen Chinesen, die dort ihre Restaurants und Geschäfte haben. Die Geschichte schildert auf hochinteressante Weise die Atmosphäre des Viertels unmittelbar nach dem Krieg und erzählt von einem Mädchen, das im chinesischen Viertel aufwächst. Der Ort spielt in der koreanischen Geschichte eine wichtige Rolle, da er während des Koreakrieges ein zentraler strategischer Punkt war. Noch immer steht dort eine Statue von General McArthur, um an die Landung der alliierten Truppen in Incheon zu erinnern. Aber wichtiger als der Ort ist für die Geschichte, wie das Mädchen hier aufwächst. Chinatown eignet sich gut, um Aspekte wie Fremdheit und Verlassenheit darzustellen.









Als ich aus meinem Schlaf erwachte, hatte Mutter ihr achtes Kind zur Welt gebracht. Es war eine furchtbar schwere Geburt gewesen. Ich saß dort im dunklen Schrank und rief aus unerklärlicher Verzweiflung und Hilflosigkeit nach meiner Mutter. Dann befühlte ich das Innere meiner Kleider und stellte fest, worum es sich bei der feuchten Hitze handelte, die meinen Körper umschloss wie ein klebriges Spinnennetz.

Ich hatte das erste Mal meine Tage bekommen.





내가 낮잠에서 깨어났을 때

어머니는 지독한 난산이었지만 여덟 번째 아이를 밀어내었다.





어두운 벽장 속에서

나는 이해할 수 없는 절망감과 막막함으로 어머니를 불렀다.

그리고 옷 속에 손을 넣어

거미줄처럼 온 몸을 끈끈하게 죄고 있는 후덥덥한 열기를,

그 열기의 정체를 찾아내었다.





초조(初潮)였다.









Oh Jung Hee wurde 1947 in Seoul geboren. 1968 begann sie mit der Erzählung Die Frau im Spielzeugladen, die mit dem den Literaturpreis der Zeitung JoongAng Ilbo ausgezeichnet wurde, ihre schriftstellerische Laufbahn. Im Jahre 2003 erhielt sie zudem den deutschen Liberatur-Preis. “Das Chinesenviertel”, eine ihrer bekanntesten Erzählungen erschien im Jahre 1979 in der Zeitschrift „Literatur und Denken“.