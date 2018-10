Leichtathlet Park Tae-gun ist MVP der landesweiten Sportwettkämpfe

ⓒ YONHAP News

Bei den landesweiten Sportwettkämpfen wurde der Leichtathlet Park Tae-gun zum MVP des Turniers gekürt. Der 27-Jährige gewann im 100- und 200-Meter-Lauf und siegte mit der 4-mal-400 Meter-Staffel.





Die 99. Auflage des koreanischen Sportturniers ging am Donnerstag zu Ende. In der Stadt Iksan in der Provinz Nordcheolla hatten sich an sieben Tagen 18.601 Athleten aus 17 Städten und Provinzen in 47 Disziplinen miteinander gemessen. Darüber hinaus nahmen auch 1345 Koreaner aus 18 Ländern, darunter den USA, Japan und Deutschland, an den Wettbewerben teil.





Bei der Sportveranstaltung wurden zahlreiche Rekorde erzielt. Es gab insgesamt 111 Bestleistungen, einschließlich fünf Weltrekorden, eines Junioren-Weltrekords und acht koreanischen Rekorden. In der Gesamtwertung belegten die Athleten der Provinz Gyeonggi den ersten Platz mit insgesamt 432 Medaillen. Die Provinz Gyeonggi ist damit das 17. Mal in Folge Gesamtsieger.





Lee Gi-heung, Präsident des koreanischen Sportverbands, sagte bei der Abschlussfeier, man hoffe, dass die bei den landsweiten Sportwettkämpfen dargebotenen starken Leistungen eine gute Ausgangslage für ein gutes Abschneiden bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio sein werden. Dafür wolle der Verband die Sportler nach Kräften unterstützten.