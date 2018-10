Vietnamesische Fußball-Nationalmannschaft trainiert in Südkorea

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Cheftrainer der vietnamesischen Fußballmanschaft Park Hang-seo wird in Vietnam wie ein Held gefeiert. Unter der Leitung des Südkoreaners erreichte die Mannschaft den zweiten Platz bei der U-23-Asienmeisterschaft. Erstmals trat der Fußball in Vietnam aus einem Schattendasein heraus und feierte Erfolge auf der internationalen Bühne. Trainer Park Hang-seo und das vietnamesische Nationalteam befinden sich derzeit in Korea. Im Trainingszentrum der südkoreanischen Nationalmannschaft in Paju werden die Vietnamesen bis Ende Oktober trainieren und Testspiele austragen.





Während dieses Zeitraums sollen sie die Taktiken und den Kampfgeist der koreanischen Fußballmannschaft, die als eine der stärksten in Asien gilt, kennenlernen und sich die Stärken des koreanischen Fußballs aneignen. Kurzfristiges Ziel ist es, bei den Südostasien-Meisterschaften, die am 8. November beginnen, gut abzuschneiden. Auf lange Sicht sollen die Qualitäten des vietnamesischen Fußballs verbessert und die Mannschaft zu einer der stärksten in Asien gemacht werden.





Park Hang-seo sagte vor Beginn des Trainings am Donnerstag letzter Woche vor der Presse, der Grund weshalb man sich trotz des kühlen Wetters für Südkorea als Trainingsort entschieden habe sei das hohe Niveau des südkoreanischen Fußballs sowie die reibungslose Verständigung. Park sagte weiter, dem vietnamesischen Fußball mangele es an Selbstbewusstsein bei Begegnungen gegen bestimmte Länder wie Südkorea, Japan oder Thailand. Auch diese Schwäche wolle man durch das Training beheben.





Park sprach auch über den Druck angesichts der bevorstehenden Südostasien-Meisterschaft. Nach dem zweiten Platz bei der U-23 Meisterschaft und dem Vorstoß ins Halbfinale der Asienspiele seien die Erwartungen der Vietnamesen gestiegen. Sie seien überzeugt, dass die Mannschaft Thailand schlagen und erstmals nach zehn Jahren den Suzuki-Pokal nach Hause bringen werde. Nach langen Überlegungen habe er beschlossen, die Eigenschaften des koreanischen Fußballs zu rezipieren.





Park gab bekannt, aufgrund der Qualitäten, die die 30 Spieler beim Training in Paju zeigen, den Kader für die Südostasien-Meisterschaft zusammenstellen zu wollen. Er wolle dabei vor allem den Teamgeist, die taktische Flexibilität sowie deren Kondition berücksichtigen.