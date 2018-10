Regierung will 59.000 Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor schaffen

ⓒYONHAP News

Im Mittelpunkt der von der Regierung am Mittwoch vorgelegten Maßnahmen für den Beschäftigungsmarkt steht die Schaffung von 59.000 maßgeschneiderteen Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor. Das Oppositionslager kritisiert den Schritt scharf und spricht von falschen Arbeitsstellen, um die Statistik zu schönen. Die Regierung kontert, dass die Maßnahme einen Trittstein darstelle, um sichere Arbeitsplätze zu schaffen.





Die Regierung will zunächst für die Senkung der Jugendarbeitslosigkeit und Katastrophenvorbeugung 22.000 Stellen schaffen. Es handelt sich vor allem um Praktikantenstellen bei öffentlichen Institutionen, Verwaltungsarbeiten bei Regierungsbehörden und öffentlichen Institutionen und die Brandüberwachung in Wäldern und an traditionellen Märkten.





19.000 Stellen werden der Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen dienen. Dazu zählen z.B. die Erhebung der Zahl der alleinstehenden Senioren, die Untersuchung des Zustands von Verkehrssicherheitsanlagen und die Verschönerung traditioneller Märkte. 18.000 Stellen sollen entstehen, um die Einkünfte von sozial Schwachen wie Senioren, Arbeitslosen und Geringverdienern zu verbessern. Solche Stellen werden beispielsweise in von der Beschäftigungs- oder Industriekrise betroffenen Regionen angeboten.





Die Regierung will für die Schaffung dieser Arbeitsplätze Budgetmittel des laufenden Jahres einsetzen, die voraussichtlich nicht mehr ausgegeben werden. Jedoch werden kritische Stimmen laut, nach denen diese Stellen höchstens zwei Monate lang bestehen würden, da dieses Jahr in zwei Monaten endet. Zudem heißt es, dass das Finanzministerium öffentliche Institutionen zur Einstellung von Mitarbeitern gedrängt und dies als Anweisung des Präsidialamtes bezeichnet habe.





Der Grund, warum die Regierung die Schaffung kurzfristiger Stellen vorantreibt, ist die sehr ungünstige Beschäftigungslage. Der Zuwachs der Erwerbstätigenzahl unterschritt seit Februar den neunten Monat in Folge die 200.000er-Schwelle. Darüber hinaus ist eine Verbesserung der Beschäftigungslage kaum zu erwarten, da sich externe Bedingungen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschlechterten. Diese Situation könnte zum Einkommensrückgang bei einkommensschwachen Schichten und einer Verschlechterung der Verteilung führen. Dann könnte die Regierungspolitik des von Einkünften geleiteten Wachstums in ihrem Kern erschüttert werden. Daher will die Regierung durch die Schaffung kurzfristiger Stellen die schlechtmöglichste Situation überwinden, bis die Unternehmen Investitionen richtig ausbauen und mehr Stellen schaffen.