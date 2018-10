Parlamentarischer Sonderausschuss für politische Reformen tagt erstmals

ⓒYONHAP News

Ein parlamentarischer Sonderausschuss für politische Reformen hat am heutigen Mittwoch seine Arbeit aufgenommen. Seine wichtigste Aufgabe ist die Reform des Wahlsystems.





Der Fokus der Reform liegt auf einem sogenannten Mixed-Member-Proportional (MMP)-System und der Einführung von mittelgroßen oder großen Wahlkreisen (Multimember Districts). Das aktuelle Wahlsystem Südkoreas beruht auf Einerwahlkreisen (Single-Member Districts). Von insgesamt 300 Mandaten der Nationalversammlung werden 253 Sitze durch eine Direktwahl in den Wahlkreisen vergeben, die restlichen 47 durch eine Verhältniswahl. Die Listenmandate werden gemäß dem Anteil jeder Partei an den gesamten Stimmen vergeben.

Das Mixed-Member-Proportional-System soll eine Mischung aus den aktuellen Einerwahlkreisen und der Verteilung der Mandate gemäß dem Anteil der gewonnenen Stimmen jeder Partei darstellen. Wenn beispielsweise die gesamte Mandatszahl bei 100 liegt und eine Partei in 30 Wahlkreisen siegt und ihr Anteil an den gesamten Stimmen 40 Prozent beträgt, wird die Partei insgesamt 40 Sitze erhalten. 30 Mandate gehen an die Sieger in den Wahlkreisen, zehn weitere an Listenkandidaten. Für die Anwendung dieses Systems müssen jedoch sehr komplizierte Probleme gelöst werden.





Im Falle von mittelgroßen Wahlkreisen werden zwei bis drei Sitze in jedem Wahlkreis vergeben, bei großen Wahlkreisen mindestens vier Mandate. Das System begünstigt den Einzug kleiner Parteien ins Parlament. Jedoch kann die politische Lage wegen der zu großen Zahl der Parteien instabil werden.





Die Einführung größerer Wahlkreise kommt angesichts der Nebenwirkungen des Einerwahlkreis-Systems infrage. Unter diesem System zieht lediglich der Gewinner der meisten Stimmen ins Parlament ein. Alle Stimmen, die die restlichen Kandidaten auf sich vereinigen, haben de facto keinen Wert. Sollte der Erstplatzierte 25 Prozent der Stimmen gewonnen haben, werden die restlichen 75 Prozent nicht berücksichtigt. Das System ist vorteilhaft für große Parteien und stellt eine Hürde für kleine Parteien dar, die schwer zu überwinden ist.





Daher zeigen sich die beiden größten Parteien, Minjoo-Partei Koreas und Freiheitspartei Koreas, zurückhaltend bei der Neueinteilung der Wahlkreise. Dagegen gehen Gerechtigkeitspartei, Bareunmirae-Partei und Partei für Demokratie und Frieden in der Angelegenheit aktiv vor.