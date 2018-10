Traditionelle Tänze

Der wohl bekannteste koreanische traditionelle Tanz ist der Fächertanz. Viele koreanische Mädchen haben in der Schule diesen Tanz gelernt. Doch der Fächertanz selbst ist noch gar nicht so alt. Er wurde 1954 von dem Choreographen Kim Baek-bong김백봉 erfunden. Anfangs handelte es sich um einen Solotanz und wandelte sich erst später in einen Gruppentanz, als er von einer koreanischen Volkstanzgruppe für die Olympischen Sommerspiele in Mexiko 1968 aufgeführt wurde. Seitdem gilt der Fächertanz als ein traditioneller koreanischer Tanz und als Musikbegleitung werden oft Volkslieder aus der Provinz Gyeonggi gespielt.





Unter den traditionellen Tänzen gilt der Tanz von Cheoyong oder der Cheoyongmu처용무 als einer der ältesten. Dieser Tanz reicht etwa 1.100 Jahre bis in das neunte Jahrhundert zurück, gegen Ende des Vereinigten Silla-Reiches. Zu jener Zeit soll sich der König, von dichtem Nebel umhüllt, zu der Ostküste begeben haben. Seine Beamten hatten ihn darum gebeten, eine gute Tat zu vollbringen, denn der dichte Nebel sei von dem Meeresgott verursacht worden. Und so ordnete der König an, in der Nähe einen buddhistischen Tempel zu errichten. Daraufhin soll der Drache des Ostmeeres mit seinen Söhnen erschienen sein, um den Nebel zu vertreiben. Sie führten einen Tanz auf und der Drachengott entschied, einen seiner Söhne bei dem Silla-König zurückzulassen. Dieser Sohn hieß Cheoyong, der sich in Silla niederließ und ein Silla-Mädchen heiratete.





Eines Tages entdeckte Cheoyong jedoch, wie seine Frau ihn mit einem bösen Geist betrog. Statt wütend darüber zu werden, sang und tanzte er, um seine Trauer und Enttäuschung Ausdruck zu verleihen. Überrascht und beeindruckt von Cheoyongs Milde versprach der Dämon daraufhin, er werde beim Anblick eines Bildes von Cheoyong fernbleiben. Und so befestigten die Menschen damals Bilder von Cheoyong an ihre Eingangstore, um die bösen Geister zu vertreiben. Die Melodie zu dem Lied, das Cheoyong damals sang, ist mit der Zeit verloren gegangen, doch der Liedtext ist bis heute erhalten geblieben. Und der Tanz wandelte sich im Laufe der Zeit zu einem Hoftanz, zu dem fünf Tänzer große Cheoyong-Masken trugen und dynamische Bewegungen durchführten.





Unter den Malereien aus der Joseon-Zeit mit Darstellungen von königlichen Feiern gibt es auch Bilder von Tänzern, die den Cheoyongmu aufführen. Dieser Tanz wurde während einer Zeremonie am Jahresende aufgeführt, um böse Geister zu vertreiben. Der Cheoyongmu wird von fünf Tänzern aufgeführt und jeder Tänzer repräsentiert eine der fünf Himmelsrichtungen: Norden, Süden, Osten, Westen und das Zentrum. Die Himmelsrichtungen werden zudem in unterschiedlichen Farben dargestellt: Blau steht für Osten, weiß für Westen, rot für Süden, schwarz für Norden und gelb für die Mitte. Die Cheoyong-Maske zeigt ein rotes Gesicht mit großen Augen und einer großen Nase, die wohl Cheoyongs exotisches Aussehen darstellen sollen. Die Tanzbewegungen sind groß und dynamisch, mit denen die Geister und Dämonen vertrieben werden sollten. Die historische Bedeutung von Cheoyongmu wurde weltweit anerkannt, als er 2009 von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde.





Ähnliche Funktionen wie der Tanz Cheoyongmu wies der Tanz Salpuri살풀이 auf. Dieser wurde zu schamanistischen Ritualen aufgeführt, um böse Einflüsse aus dem Jenseits zu beseitigen. Salpuri wandelte sich später zu einem Volkstanz, der im ganzen Land aufgeführt wurde. Der Salpuri-Tänzer trägt weiße Kleidung und in der Hand hält er ein langes weißes Tuch. Der Tanz zeichnet sich durch minimale Bewegungen aus und wird mit runden Bewegungen ergänzt, die mithilfe des Tuches in der Luft erzeugt werden. Der Salpuri-Tanz, registriert als unantastbares Kulturerbe Nr. 97, wird von dem Musikstück mit dem Titel Sinawi시나위 begleitet und entwickelte sich aus den schamanistischen Vorstellungen der südlichen Region.





Musik