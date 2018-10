Chinas Staatspräsident Xi Jinping eröffnet weltweit längste Meeresbrücke

ⓒ YONHAP News

Zwischen Hongkong, Zhuhai in der chinesischen Provinz Guangdong und Macau wurde am Dienstag die weltweit längste Meeresbrücke eröffnet.





Nach neun Jahren Bauzeit verbindet die Brücke die asiatische Finanz- und Wirtschaftsmetropole mit der boomenden Region der chinesischen Provinz Guangdong um Zhuhai. Chinas Präsident Xi Jinping war zur Eröffnung der Brücke gekommen und stattete der Provinz Guangdong damit erstmals nach sechs Jahren wieder einen Besuch ab.





Xi Jinping hatte im Dezember 2012, kurz nach seiner Amtsübernahme, als erste Station seiner Reise durch das Land, Guangdong besucht. In Zhuhai besuchte er eine Hightech-Industriezone und ermunterte Wissenschaftler, die an der Entwicklung von neuen Medikamenten forschten.





Mit dem Schritt verfolgte Xi offenbar die Absicht, die wegen des Handelskriegs mit den USA erschütterte chinesische Wirtschaft aufzurichten und seine Entschlossenheit für eine Marktöffnung und Reformen zu unterstreichen.





Kurz vor seinem Besuch in Guangdong hatte der Staatspräsident ein Schreiben veröffentlicht und einen Schlussstrich unter die Kontroverse gezogen, wonach die Regierung die Privatwirtschaft schwäche. Die Diskussion kam ins Rollen, nachdem sich Alibaba-Gründer Jack Ma aus dem Unternehmen zurückgezogen hatte. Die Kontroversen verschärften sich mit der zunehmenden Zahl an privaten Unternehmen, die wegen des Handelskonflikts mit den USA in eine Schieflage geraten waren.





Xi Jinping legte den Unternehmen nahe, Vertrauen in die Entwicklung zu haben. Es sei die durchgängige Politik des Zentralausschusses der Partei, private Unternehmen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Diese Politik werde unverändert bleiben. In den letzten vierzig Jahren der Reform und Öffnung hätten private Unternehmen einen wichtigen Beitrag für die Innovation und wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung geleistet.