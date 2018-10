Japans Premierminister Abe preist Errungenschaften der Meiji-Restauration

ⓒ YONHAP News

Zum 150. Jahrestag der Meiji-Restauration hat Japans Premierminister Shinzo Abe über die Errungenschaften der Meiji-Ära gesprochen. Die von Japan zu dieser Zeit begangenen Verbrechen wurden nicht erwähnt. Abe sagte, Japan befinde sich in einer nationalen Krise. Das Land werde sich nach dem Vorbild der Menschen der Meiji-Zeit keiner Schwierigkeit beugen und in die Zukunft voranschreiten.





Weiter sagte der Regierungschef, zur Zeit der Meiji-Restauration habe die Welle des Kolonialismus Asien erfasst und Japan in eine Krise geführt. Die Meiji-Restauration sei ein mutiger Schritt der damaligen Menschen gewesen, die Unabhängigkeit Japans zu verteidigen. Die Meiji-Restauration habe das Fundament für das politische, wirtschaftliche und soziale System des heutigen Japan gelegt. Die Japaner müssten stolz darauf sein und kräftigen Schrittes voranschreiten. Die Annexion Koreas und imperialistische Kriege, die Japan in der Meiji-Ära führte, fanden jedoch in Abes Rede keine Erwähnung.





Die Meiji-Restauration läutete die Modernisierung Japans ein. Sie markiert die Wiederherstellung der kaiserlichen Macht und das Ende der Edo-Zeit, während der das Shogunat regierte. Das feudale Gesellschafts- und Ständesystem wurde abgeschafft, es wurden weitreichende Land- und Steuerreformen eingeführt, ein neues Schulsystem etabliert und die Wehrpflicht eingeführt. Bei den Reformen orientierte sich Japan an ausländischen Vorbildern. Beginnend mit der Meiji-Restauration wurde aus Japan eine imperialistische Großmacht. Abe hatte bereits in seiner Neujahrsrede die Verdienste während der Meiji-Restauration betont und mit einer Verfassungsänderung in Verbindung gebracht.