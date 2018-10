Geschwindigkeitsüberschreitung führte offenbar zu Eisenbahnunglück in Taiwan

ⓒ YONHAP News

Bei dem schweren Zugunglück in Taiwan mit mehreren Toten und zahlreichen Verletzten war offenbar eine Geschwindigkeitsüberschreitung in den Kurven die Ursache.





Der Schnellzug war am Samstagnachmittag mit 366 Passagieren nach Taitung unterwegs, als er im Bezirk Yilan, im Osten Taiwans entgleiste. Die Waggons überschlugen sich mehrfach. Eine Überwachungskamera hatte das Unglück gefilmt. Die Zeitung „Taiwan News“ veröffentlichte das Video auf YouTube. Darauf ist zu sehen, wie der Zug mit hoher Geschwindigkeit angefahren kommt und in der Kurve wegen der Fliehkraft aus den Schienen springt.





Unter Berufung auf erste Ermittlungsergebnisse des taiwanesischen Verkehrsministeriums berichteten lokale Medien darüber, dass ein zu hohes Tempo die Ursache der Katastrophe gewesen sei. Der Puyuma-Express hatte in der Kurve die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 75 Km/h überschritten und war mit 140 km/h unterwegs. Der Puyuma-Express ist ein bei Touristen beliebter Schnellzug. Er wurde 2012 aus Japan eingeführt und in den Dienst der Taiwan Railway Administration gestellt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 km/h.





Das Ermittlungsteam konnte jedoch bisher keine Angaben darüber machen, ob der Zug wegen eines Defekts zu schnell gefahren war oder ob der Lokführer den Unfall durch einen Fahrfehler verursacht hatte. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt in Bezug auf die strafrechtliche Verantwortung.





Durch den Zugunfall kamen bisher 18 Menschen ums Leben. 190 Menschen wurden verletzt. Es handelt sich um das schwerste Eisenbahnunglück in Taiwan seit 1981, als ein Zug in Sinju mit einem Lastwagen zusammenstieß und in einen Fluss stürzte. Bei dem Unfall vor 37 Jahren starben 30 Menschen.