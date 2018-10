Im Chang-jeong _ Ich habe dich nicht mal einen einzigen Tag nicht geliebt

Es gibt so viele Jahre, in denen ich dich getroffen und dich gehen gelassen habe. Und es gibt ein Jahr, in dem du mich verlassen hast





Wo bist du nur, wie geht es dir? Hast du die Schmerzen gut hinter dich gebracht?





Es hat geschmerzt, als du mir gesagt hattest, dass du mich verlassen wolltest. Weil du mir ja gesagt hattest, dass du mich liebst





Gehe von dort. Du hast mich ja auch einfach verlassen. Erst jetzt kann ich dich verstehen





Liebe, es ist eine Geschichte, die jeder einmal erlebt. Der Grund für den Anfang, der Grund für den Abschied





Weil man die Gründe nicht weiß, erleben wir harte Tage. Welche Liebe war denn unsere?









잘 지내나요? Wie geht es Ihnen?

잘 지내? Wie geht es dir?





어디에 있을까? Wo bist du nur?

어디에 있니? Wo bist du?

어디에 계세요? Wo sind Sie?