BTS mit koreanischem Kulturorden ausgezeichnet

Die K-Pop-Band BTS ist dank ihres Beitrags zur Verbreitung der koreanischen Popkultur und der Schrift Hangeul mit einem Kulturverdienstorden ausgezeichnet worden.





Die Popularität der Gruppe zeigte sich auch während ihrer jüngsten Tournee in Nordamerika und Europa. BTS trat seit Anfang September in elf Städten in sechs Ländern auf. Zu ihren insgesamt 22 Konzerten in den USA, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich kamen 320.000 Fans.





Es ist von großer Bedeutung, dass die Tournee von BTS in den USA ein großer Erfolg war. Besonders bemerkenswert sind jedoch die Auftritte in Europa. Europa führt neben den USA den globalen Popmusik-Markt an. Wegen der langen Geschichte und Tradition sind die Europäer besonders stolz auf die Kultur und Sprache ihres Landes. Daher seien die Europäer viel verschlossener gegenüber anderen Kulturen als die Nordamerikaner, heißt es.





Angesichts einer aus diesem Grund hohen Zugangshürde blieb Europa quasi ein Ödland für den K-Pop. Im Zuge der letzten Tournee in Europa begeisterte BTS bei sieben Auftritten in vier Ländern über 100.000 Fans. Die Zuschauerzahl entspricht dem Niveau eines sehr bekannten internationalen Popstars. BTS hat de facto die Hürde Europa genommen.





Die große Popularität der koreanischen Boyband ist vor allem der musikalischen Begabung ihrer Mitglieder zu verdanken. Das US-amerikanische Musikmagazin „Rolling Stone“ stellte die Meinung von Fans vor, dass die Botschaft von BTS sehr schön sei. Ihre Gesänge würden zum größten Teil auf Koreanisch vorgetragen. Das mache ihre Lieder geheimnisvoll, heißt es. Deswegen suchen ihre Fans nach Liedtexten, und einige lernen auch die koreanische Sprache. BTS bewegt nämlich junge Menschen in der Welt dazu, sich für die koreanische Kultur zu interessieren und die koreanische Sprache zu lernen. Damit beweist die Gruppe einmal mehr, dass die Musik eine universale Sprache ist.