Südkorea strebt Besuch von Unternehmern in Kaesong an

Sollte ein derzeit angestrebter Besuch von Vertretern der im innerkoreanischen Industriepark Kaesong angesiedelten Unternehmen zustandekommen, wäre dies der erste Besuch dieser Art seit dem vollständigen Betriebsstopp im Februar 2016. Seitdem beantragten die Unternehmen insgesamt sechs Mal einen Nordkorea-Besuch, allein zur Zeit der amtierenden Regierung drei Mal. Jedoch konnte kein einziger Besuch zustande kommen.





Unternehmer wollen in die Industriezone in der nordkoreanischen Grenzstadt reisen, um ihre dortigen Anlagen zu überprüfen. Die südkoreanische Regierung beschloss am 10. Februar 2016, die Produktion in der Zone vollständig zu stoppen. Das war eine Reaktion auf Nordkoreas vierten Atomtest und den Start einer Langstreckenrakete. Am folgenden Tag beantwortete Nordkorea den südkoreanischen Schritt mit der Schließung der Industriezone und der Vertreibung der südkoreanischen Mitarbeiter. Infolge dessen wurden die Vermögensgegenstände von etwa 120 südkoreanischen Unternehmen im Wert von mehr als 700 Milliarden Won (615 Millionen Dollar) de facto eingefroren. Das Volumen der eingefrorenen Besitztümer des öffentlichen Sektors und der Regierung Südkoreas, darunter Einrichtungen für die Strom- und Wasserversorgung sowie für Kommunikation, erreicht rund 300 Milliarden Won (264 Millionen Dollar). Deshalb haben die Unternehmen auf eine Wiederinbetriebnahme des Industrieparks und einen Besuch zur Überprüfung der Anlagen gehofft.





Laut einem Krisenkomitee der in Kaesong angesiedelten Unternehmen würden über 150 Unternehmensvertreter nach Nordkorea reisen. 123 Unternehmen, die in Kaesong Waren produziert hatten, und 30 Firmen, die dort Läden und Restaurants betrieben hatten, beantragten einen Besuch. Wie verlautete, werde diskutiert, dass die Unternehmensvertreter in sechs Gruppen eingeteilt werden und täglich zwei Gruppen jeweils am Vor- und Nachmittag nach Kaesong reisen. Auf diese Weise sollen die Besuche auf drei Tage verteilt werden.





Die südkoreanische Regierung betonte unterdessen, dass der Besuch der Unternehmensvertreter in keinem Zusammenhang mit einer Wiederinbetriebnahme des Industrieparks stehe. Seoul darf nämlich die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea nicht verletzen. Die Unternehmen der Industriezone Kaesong hoffen aber dennoch, dass der Besuch zur Wiedereröffnung binnen Jahresfrist führt. Die Staatschefs beider Koreas vereinbarten in der bei ihrem Treffen im September unterzeichneten Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang, den Kaesong Industriepark und die Touren ins Geumgang-Gebirge zu normalisieren.