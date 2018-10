BTS wird mit Orden für kulturelle Verdienste ausgezeichnet

ⓒ Big Hit Entertainment

Die internationale Sensation BTS erhielt einen Orden für ihren Verdienst, die koreanische Kultur weltweit bekannt zu machen.





Kulturminister Do Jong-hwan überreichte den Orden an die Gruppe am 24. Oktober während einer Zeremonie in der Olympic Hall in Seoul. Am gleichen Tag war die Band von ihrer erfolgreichen 52-tägigen Tour durch die USA und Europa heimgekehrt.





Die südkoreanische Regierung vergab Kulturpreise an 36 Künstler und Gruppen, darunter 13 Orden für kulturelle Verdienste.