Interessante Suchwörter der letzten Tage

Ein Forschungsergebnis, nach dem in den meisten Salzarzten Plastik nachgewiesen worden sein soll, versetzt die südkoreanischen Hausfrauen in Sorge. Ein Forscherteam der Incheon-Universität und die Umweltorganisation Greenpeace haben Salze von 39 Marken aus 21 Ländern in den sechs Kontinenten analysiert. Danach wurde in 36 Produkten Mikroplastik nachgewiesen. Mit Mikroplastik sind Kunststoffteilchen mit einem Durchmesser von unter 5 Millimetern gemeint. Vor allem im Meersalz waren 0 bis 1.674 Partikel, im Steinsalz 0 bis 148 und im Seesalz 28 bis 462 Partikel pro kg enthalten. Auch in einem südkoreanischen Produkt wurden 100 bis 200 Plastikpartikel pro kg nachgewiesen. Berücksichtigt man die Salzmenge von 10 g, die man am Tag im Weltdurchschnitt verzehrt, nimmt jeder Weltbürger jedes Jahr durch Salz 2.000 Mikroplastikteilchen zu sich. In Südkorea liegt die Salzmenge, die jeder Bürger jährlich zu sich nimmt, nach Schätzungen bei 3,5 kg. Das heißt, dass die südkoreanischen Bürger jedes Jahr 500 bis 8.000 Mikroplastikpartikel pro Person zusammen mit dem Salz in ihren Körper aufnehmen. Was die südkoreanischen Netzbürger noch mehr beunruhigt, ist, dass es weder eine Sicherheitsnorm noch entsprechende Umweltwerte im Hinblick darauf gibt, wie gefährlich Mikroplastik für den menschlichen Körper ist. Die wirksamste Methode ist es daher, möglichst wenig von diesen Kunststoffteilchen zu sich zu nehmen. Heißt das, dass man am besten ganz auf Salz verzichten sollte? Diese Frage stellen sich nun viele Netzbürger.





Die auf Hochzeitsfeiern bezogenen Branchen sehen sich einer schweren Krise gegenüber. Die Zahl der ledigen Menschen, die nicht heiraten wollen, nimmt immer weiter zu. Selbst viele von denjenigen, die heiraten wollen, möchten ihre Hochzeitsfeier statt in einer herkömmlichen Hochzeitshalle, lieber an einem ungewöhnlichen Ort wie in einem Resort oder Restaurant möglichst im bescheidenen Umfang veranstalten und diese auch möglichst selbst vorbereiten. Herkömmliche große Hochzeitshallen werden daher immer seltener gebucht, und damit bekommen auch die Zulieferer Probleme. Die Zahl der Eheschließungen geht in Südkorea immer weiter zurück. Im Jahr 2016 lag diese Zahl bei 281.655 und ging im vergangenen Jahr auf 264.455 zurück. Sie erreichte damit den bisher niedrigsten Stand. Der Branche fehlt es damit schlicht an Kunden. Die Zahl der betreffenden Betriebe wie die der Hochzeitshallen sowie die der Heiratsvermittler ist nach dem Stand vom vergangenen Juni gegenüber dem selben Vorjahreszeitraum jeweils um 4,9 und 4,1% geschrumpft. Die Zahl der Hochzeitshallen betrug landesweit etwa 1.000, und diese ist in den letzten zwei Jahren um 25% auf rund 780 zurückgegangen. Nicht nur die Zahl der Hochzeitsfeiern ist gesunken. Zurzeit verblasst auch die Einstellung, dass man unbedingt zur Hochzeitsfeier eines Bekannten erscheinen sollte. Deshalb tummeln sich bei den Hochzeiten alten Stils immer weniger Gäste in den riesigen Sälen – auch das belastet das Geschäft der Hochzeitshallen.





Die Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass jeden Monat 10.000 Begleittiere ausgesetzt werden. In Südkorea gibt es immer mehr Bürger, die sich Begleittiere wie Hunde oder Katzen halten. Der Anteil der betreffenden Haushalte in Südkorea beträgt gegenwärtig 28,1% und ist damit im Vergleich zum Jahr 2012 mit 17,9% um rund 10 Prozentpunkte gestiegen. Die Haustiere werden von den Familien in der Regel wie ein Familienmitglied behandelt. Es gibt aber dennoch Familien, die keine Skrupel haben, das vierbeinige Familienmitglied auszusetzen und sich selbst zu überlassen. Zwischen 2013 und 2015 lag die Zahl der ausgesetzten Tiere bei etwas über 80.000 im Jahr. Diese Zahl hat aber im vergangenen Jahr die Marke von 100.000 überschritten. In diesem Jahr werden im Monatsdurchschnitt 10.000 Begleittiere ausgesetzt. Es ist die Schattenseite dieses Zeitalters mit 10 Millionen Haustierhaltern. Es gibt Begleittiere, die unter viel besseren Umständen leben als manche Menschen. Im Kontrast dazu gibt es aber immer mehr Begleittiere, die misshandelt und ausgesetzt werden. Auch bei Begleittieren ist eine soziale Bipolarisierung zu beobachten. Ein noch größeres Problem ist, dass die Frage der ausgesetzten Begleittiere zu verschiedenen gesellschaftlichen Problemen führt. Die Kosten der lokalen Verwaltungseinheiten für die Rettung und den Schutz der ausgesetzten Tiere steigen drastisch. Es kommt auch häufig vor, dass ausgesetzte Hunde verwildern und eine Bedrohung für Menschen und andere Begleittiere werden. Zudem kommt es auch wegen verwilderten Katzen zu Konflikten zwischen den Menschen, die eine Abneigung gegen sie haben, und den Menschen, die die Katzen schützen wollen und ihnen Futter geben. Viele Netzbürger meinen, dass bei der Haltung eines Haustiers so große Verantwortung vorausgesetzt werden müsse wie im Falle eines Kindes.