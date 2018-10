Vier Städte in Korea als Ramsar-Städte mit Feuchtgebieten anerkannt

ⓒYONHAP News

Ramsar Wetland City steht für eine Stadt oder ein Dorf, das Feuchtgebiete bewahrt und rücksichtsvoll nutzt. Die Anerkennung solcher Städte erfolgt bei der Konferenz der Vertragsstaaten der Ramsar-Konvention, die alle drei Jare stattfindet.





Die Ramsar-Konvention ist das erste internationale Abkommen über die Bewahrung und vernünftige Nutzung von natürlichen Ressourcen und Habitaten. Die offizielle Bezeichnung lautet das „Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung“. Die Bezeichnung „Ramsar-Konvention“ rührt daher, dass sie am 2. Februar 1971 in der iranischen Stadt Ramsar geschlossen wurde. Im Mittelpunkt steht, eine Grundrichtung für die Bewahrung und vernünftige Nutzung der Feuchtgebiete aufzuzeigen. Das Übereinkommen trat im Dezember 1975 in Kraft, Südkorea trat der Konvention 1997 bei.





Gemäß der Ramsar-Konvention werden Ramsar-Feuchtgebiete bestimmt und unter Schutz gestellt. Auf die Liste werden Gebiete mit besonderen biogeografischen Eigenschaften oder solche gesetzt, die als Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten oder Wasservögel wichtig sind. In Südkorea gibt es 22 Ramsar-Feuchtgebiete. Der Sumpf Yongneup am Berg Daeam in Inje ist das erste Ramsar-Gebiet in dem Land. Die Anerkennung von Ramsar-Städten mit Feuchtgebieten wurde 2015 eingeführt. Dieses Jahr wurden erstmals 18 Orte in sieben Ländern als solche Städte anerkannt. Dazu zählen sechs Städte in China, jeweils vier in Südkorea und Frankreich sowie jeweils ein Ort in Ungarn, Madagaskar, Sri Lanka und Tunesien.





Die Stadt Jeju erstellte einen Rahmenplan für die Bewahrung der Feuchtgebiete und erließ entsprechende Anordnungen. Einwohner beteiligten sich aktiv an relevanten Projekten wie der Errichtung eines Zentrums für ein Feuchtgebiet. Die Stadt Suncheon beriet mit Bewohnern, damit der Schutz von Feuchtgebieten ein wichtiges Ziel des Stadtmanagements wird. Der Landkreis Changnyeong schuf für die Rückkehr von vom Aussterben bedrohten Nipponibissen ein Feuchtgebiet aus Reisanbaufeldern. Der Landkreis Inje baute ein System dafür auf, dass Einwohner in der Umgebung des Sumpfes Yongneup Wasserpflanzen anbauen und diese Pflanzen bei der Restaurierung von Yongneup genutzt werden.