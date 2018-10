Finanzminister erklärt sich zu Förderung von Sharing Economy bereit

ⓒKBS News

Finanzminister Kim Dong-yeon hat die Bereitschaft bekundet, neue Verkehrsdienstleistungen einzuführen, und dabei die Sharing Economy betont.





Zu den neuen Verkehrsdienstleistungen zählt unter anderem die Fahrgemeinschaft. Darunter versteht man, dass eine Person mit dem eigenen Auto andere Personen auf einer Fahrt zum selben Ziel mitnimmt. Heutzutage ist der Begriff erweitert worden: Durch eine Applikation werden Fahrzeuge und Mitfahrer miteinander verbunden. Das ist ein Paradebeispiel für die Sharing Economy, bei der Waren nicht als Gegenstand des Besitzes sondern als solcher der Nutzung betrachtet werden.





In Südkorea ist derzeit die geplante Einführung eines Mitfahrdienstes durch das Unternehmen Kakao ein großer Streitpunkt. Kakao ist der größte SNS-Anbieter des Landes. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass alle Bürger seinen Messengerdienst KakaoTalk nutzen. Auf dessen Grundlage stieg Kakao in verschiedene Geschäfte ein und gründete auch eine Internetbank. Die Firma bietet mit der Applikation KakaoMap einen Navigationsdienst an und vermittelt mit KakaoTaxi den Kontakt zwischen Taxifahrern und Fahrgästen.





In Südkorea bieten bereits mehrere Unternehmen wie Poolus und Socar Mitfahrdienste an. Die Einführung eines Mitfahrdienstes durch Kakao ist wegen der befürchteten schweren Folgen umstritten. Kakao beherrscht mit KakaoTalk die Branche sozialer Netzwerke und verfügt zudem dank seiner Applikationen KakaoMap und KakaoTaxi über Big Data. Daher protestiert die Taxibranche gegen die Einführung eines Mitfahrdienstes von Kakao.





Die Taxibranche leidet derzeit unter einem großen Überangebot, Taxifahrer verdienen nur wenig. Das Angebot kann trotzdem nicht reduziert werden, da es sich unter anderem um Arbeitsplätze und den Lebensunterhalt von Geringverdienern sowie um den öffentlichen Verkehr handelt. Der Mitfahrdienst von Kakao werde die Schwierigkeiten der Taxiindustrie mit Sicherheit verschärfen, heißt es.





Die Regierung kann nicht umhin, die Angelegenheit in Hinsicht der vierten industriellen Revolution und der Belebung der Sharing Economy ernst zu nehmen. Die Regierung muss auch die Besorgnis der Taxibranche und deren Beschäftigten über den Lebensunterhalt und einen Abbau der Arbeitsplätze berücksichtigen. Die Äußerung des Finanzministers offenbart das Dilemma der Regierung in der Frage.