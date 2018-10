Koreas schließen Entwaffung der JSA ab

ⓒYONHAP News

Süd- und Nordkorea sowie das UN-Kommando haben am Donnerstag den Abzug von Wachposten, Soldaten und Schusswaffen aus der gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) am Waffenstillstandsort Panmunjom abgeschlossen.





Die Räumung erfolgte gemäß dem am 19. September geschlossenen innerkoreanischen Militärabkommen.





Aufgrund der Vereinbarung, die JSA zu einer waffenfreien Zone zu machen, wurden vom 1. bis 20. Oktober Minen in diesem Bereich geräumt. Beide Koreas sowie das UN-Kommando waren zudem übereingekommen, am 25. Oktober Wachposten und Soldaten mit Schusswaffen abzuziehen und an zwei Tagen darauf den Zustand der Räumung gemeinsam zu überprüfen. Danach sollten zivile Besucher aus beiden Teilstaaten sowie ausländische Touristen auf beiden Seiten der JSA verkehren können.





Nordkorea zog fünf und Südkorea vier Wachposten ab. In Zukunft werden beide Koreas jeweils bis zu 35 Personen für eine gemeinsame Bewachung der Zone einsetzen. Das Wachpersonal wird unbewaffnet sein und eine gelbe Armbinde mit der Aufschrift „Panmunjom Zivilpolizei“ tragen.





Die JSA wurde zum Zweck der Überwachung der Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens eingerichtet. Ursprünglich gab es keine militärische Genzlinie, die Wachposten beider Teilstaaten waren nicht getrennt und Soldaten konnten frei zwischen beiden Seiten verkehren. 1976 ereignete sich jedoch ein Vorfall, bei dem nordkoreanische Wachposten zwei US-Soldaten mit einer Axt erschlugen. Daraufhin wurde eine Betonschwelle errichtet, welche heute die Demarkationslinie zwischen beiden Teilstaaten markiert. Wachsoldaten wurden mit Pistolen ausgerüstet und in ihre Landesteile getrennt. Seitdem bestand in der Zone jederzeit die Gefahr eines unerwarteten Zusammenstoßes.