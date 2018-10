Monsta X und Stray Kids – die Hiphop-Boys

ⓒ Starship / JYP Entertainment

Wenn man fragt, wer die Idolgroups der nächsten Generation seien, dann folgt ohne Umschweife die Antwort, dass es Monsta X und Stray Kids seien. Diese beiden Gruppen haben am selben Tag, genauer am 22. Oktober, jeweils ein neues Werk mit den Titeln „Are You There“ und „I am You“ veröffentlicht. In den Alben sind Hiphop-Lieder zu finden, jedoch unterscheiden sich die Farben der Lieder je nach Gruppe. Daher ist es besonders interessant für K-Pop-Fans einen Vergleich zu ziehen.

Monsta X haben es geschafft, in nur sieben Monaten einen großen Fortschritt zu machen. Denn im März haben sie bereits ein neues Werk auf den Markt gebracht und die Lieder des neuen Albums sind noch sanfter und noch besser geworden.

Stray Kids waren etwas fleißiger. Denn ihr letztes Album liegt nur zwei Monate zurück. Im August haben sie schon Aktivitäten mit dem Song „My Pace“ unternommen und nun sind sie mit „I am You“ zurück.

Die beiden Idolgroups sind gute Kollegen und gute Konkurrenten. Beide sind auch im Ausland sehr gefragt. Mal sehen, welche Erfolge sie wohl dieses Mal erzielen werden.