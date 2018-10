Koreanische Sänger kooperieren mit ausländischen Stars

ⓒ SM Entertainment

Koreanische Sänger haben mit ausländischen Sängern Lieder gesungen. Zuerst einmal hat das Musikmagazin Billboard die Zusammenarbeit zwischen Black Pink und Dua Lipa in den höchsten Tönen gelobt. Es schrieb, dass das Lied “Kiss and Make Up“ ein rhythmisches Tanzlied sei, das sowohl einen englischen als auch koreanischen Text enthält. In diesem Lied kann man die schönen Stimmen der fünf Sänger gut heraushören. Schon nach einmaligem Hören will man diese immer wieder hören.

Als das Lied „Kiss and Make Up” veröffentlicht wurde, kam es gleich auf Platz eins der iTunes Charts von 21 verschiedenen Ländern weltweit.

Auch Wendy, Mitglied von Red Velvet, hat ein gemeinsames Lied gesungen und das mit John Legend. Das Lied „Written in The Stars“ kam ebenfalls am 19. Oktober auf den Markt. Schon als eine Kooperation angekündigt wurde, waren alle gespannt gewesen. Die klare Stimme von Wendy passt ausgezeichnet zur gefühlvollen Stimme von Legend. Viele sind bereits angetan von diesem Lied und auch vom Musikvideo, das die Gefühle, von denen im Lied gesungen wird, besonders gut zum Ausdruck bringt.