ⓒ Melon

Der Balladensänger Nah Yoon-gun hat vor kurzem eine neue Single mit dem Titel „Was mache ich nur“ herausgegeben. Bereits im Frühling hatte er sein drittes reguläres Album herausgegeben. Vor allem das Lied „Zehn Minuten Entfernung“ war beliebt. Nun ist eine weitere Ballade von Nah zu hören.

Der Sänger will am 17. und 18. November in Seoul ein Konzert veranstalten.