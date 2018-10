BTS wollen im November einen Film über sich in die Kinos bringen

ⓒ Big Hit Entertainment

Die Mitglieder der Boyband BTS werden im Kino zu sehen sein. Der Film wird am 15. November in etwa 40 Ländern gleichzeitig anlaufen.

Der Film mit dem Titel „Burn the Stage: The Movie” ist ein Dokumentarfilm, in dem gezeigt wird, wie BTS 300 Tage lang 19 Städte weltweit besucht haben, 40 mal auf der Bühne standen und so vor über 550.000 Fans Lieder vorgetragen haben.

Der Vorverkauf der Kinotickets hat bereits begonnen. Warum wurde wohl so ein Film produziert? Nun, weil die Koreaner eben sehr gefragt sind.

Die Auftritte in Europa waren wieder mal ein voller Erfolg. Sie traten am 19. und 20. Oktober in Paris, London, Amsterdam und Berlin auf. Insgesamt standen sie sieben mal auf der Bühne, es kamen 100.000 Besucher.

Es wurde gesagt, dass besonders in Europa der K-Pop keinen so großen Anklang finden würde. Aber das Konzert von BTS bewies, dass dem nicht so ist. Alle Besucher sangen alle Lieder von BTS mit und einige Fans fielen sogar in Ohnmacht. Viele europäische Medien berichteten über die Auftritte und verglichen sie mit berühmten Superstars wie Beyonce, Madonna, Rolling Stones und weiteren, denn alle Tickets waren im Nu ausverkauft.

BTS meinten nach der Europatour, dass sie im nächsten Jahr diese Region ein weiteres Mal besuchen wollten. Vorerst werden sie in Asien auftreten und zu Jahresende an verschiedenen Preisverleihungen teilnehmen.