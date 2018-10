Regierung will 500 Milliarden Won schweren Fonds für Stabilisierung des Kapitalmarktes bilden

ⓒYONHAP News

Die von der Regierung geplanten Fonds zur Stabilisierung des Kapitalmarktes sollen zur Erweiterung der Technologiebörse Kosdaq und der Investitionen durch institutionelle Anleger dienen. Damit soll ein Sicherheitsventil angesichts des Kursverfalls an der Börse geschaffen werden.





Ein Fonds zur Erweiterung des Kosdaq-Marktes zählt zu den Maßnahmen, die die Regierung im Januar zur Belebung der Technologiebörse bekanntgab. Der Plan sieht vor, einen Fonds für Investitionen für unterbewertete Kosdaq-Unternehmen zu errichten. Nach dem ursprünglichen Plan sollen insgesamt 300 Milliarden Won (263 Millionen Dollar) für den Fonds aufgebracht werden, 200 Milliarden Won im laufenden Jahr und 100 Milliarden Won im kommenden Jahr. Die zuständigen Institutionen wie der Börsenbetreiber Korea Exchange und die Koreanische Wertpapierverwahrstelle KSD sollen gemeinsam 150 Milliarden Won beschaffen, der Rest soll vom Zivilsektor beigesteuert werden. Das Volumen wird gemäß den neuen Maßnahmen zur Stabilisierung des Kapitalmarktes auf 300 Milliarden Won im laufenden Jahr gesteigert. Darüber hinaus wird unter Federführung der zuständigen Institutionen ein Fonds in Höhe von mindestens 200 Milliarden Won aufgelegt, um an der Leitbörse Kospi und dem Kosdaq-Markt zu investieren. Das heißt, dass insgesamt mehr als 500 Milliarden Won (440 Millionen Dollar) für die Stabilisierung des Kapitalmarktes eingesetzt werden könnten.





Laut der Finanzdienstekommission werden Investitionen mit Fondsmitteln für die Erweiterung des Kosdaq-Marktes Anfang November beginnen. Nach dem ursprünglichen Plan sollen Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung, Aktien mit einem geringen Anteil institutioneller Anleger sowie Firmen, die in den letzten drei Jahren kein frisches Kapital am Markt beschaffen konnten, davon profitieren.





Die jüngsten Entwicklungen am Kapitalmarkt sind Besorgnis erregend. Der Leitindex Kospi rutschte im Oktober wiederholt auf den bisher tiefsten Stand ab. Letzte Woche schloss der Kospi bei 2027,15 Punkten. Ein Grund hierfür waren negative Faktoren wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China, die Zinsanhebung in den USA, Schwankungen beim Ölpreis und die Senkung der Geschäftsprognosen von Unternehmen. Diese Faktoren können jedoch nicht ohne Weiteres kontrolliert werden. Experten sagen, dass die südkoreanische Börse unterbewertet sei. Die Regierung will demnach mit den Stabilisierungsfonds ein Sprungbrett für einen Kursanstieg schaffen.