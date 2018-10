Innerkoreanische Erklärung von Pjöngjang tritt in Kraft

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Gemeinsame Erklärung von Pjöngjang im Amtsblatt veröffentlicht. Die Bekanntmachung im Amtsblatt stellt das letzte Verfahren für das Inkrafttreten von Gesetzen und Anordnungen dar.





Die Gemeinsame Erklärung von Pjöngjang beinhaltet das Ergebnis des dritten Treffens zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vom 18. bis 20. September in Pjöngjang. Die Erklärung besteht aus einer Präambel und sechs Paragrafen. Im ersten Paragraf steht die Vereinbarung, die Kriegsbedrohung zu beseitigen und die militärischen feindseligen Beziehungen zu beenden. Details dazu sind in der Übereinkunft zur Umsetzung der Panmunjom-Erklärung im Militärbereich vorgesehen, die als Anhangdokument verabschiedet wurde.





In Paragraf zwei vereinbarten beide Koreas, den Austausch und die Kooperation zu verbessern und praktische Maßnahmen hierfür auszuarbeiten. Paragraf drei und vier enthalten Einigungen über eine grundlegende Lösung der Frage der getrennten Familien und den Austausch in verschiedenen Bereichen. Im fünften Teil versprachen beide Seiten, die koreanische Halbinsel zu denuklearisieren und Frieden zu schaffen. Im letzten Paragraf steht, dass Kim Jong-un in baldiger Zeit Seoul besuchen wird.





Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt wurde die Gemeinsame Erklärung von Pjöngjang rechtlich wirksam. Jedoch ebbt der Streit über das Ratifzierungsverfahren nicht ab. Grund ist, dass die Erklärung vom Kabinett gebilligt und vom Staatspräsidenten ratifiziert wurde, ohne dass zuvor eine Zustimmung der Nationalversammlung eingeholt wurde. Das konservative Oppositionslager kritisiert, dass dies verfassungswidrig sei. Die Umsetzung der Erklärung von Pjöngjang hänge mit der Steuerbelastung der Bürger und der nationalen Sicherheit zusammen. Daher sei eine Zustimmung des Parlaments unerlässlich.





Dagegen betonen das Präsidialamt und die Regierungspartei, dass die Erklärung von Pjöngjang eine Art Folgedokument sei, das der Umsetzung der beim Korea-Gipfel im April angenommenen Panmunjom-Erklärung diene. Die Panmunjom-Erklärung benötige eine parlamentarische Zustimmung für die Ratifizierung, die Erklärung von Pjöngjang dagegen nicht. Die Panmunjom-Erklärung konnte wegen des Widerstands der Opposition bisher nicht vom Parlament gebilligt werden.