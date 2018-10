SWM entwickelt Software für selbstfahrende Autos

ⓒ SWM.AI.

In der vergangenen Woche fand im Kongresszentrum COEX in Seoul die Korea Electronics Show 2018 statt. Die größte IT-Messe in Korea, die vom koreanischen Elektronikverband organisiert wird, zog 729 Technologie-Unternehmen aus dem In- und Ausland an. Es wurden neue Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), des Internets der Dinge, der virtuellen sowie erweiterten Realität präsentiert. Wir wollen Ihnen an dieser Stelle eine Reihe teilnehmender Firmen vorstellen. Ein koreanisches Unternehmen, das bei der Messe große Aufmerksamkeit auf sich zog, war auch SWM, das Elektro-Software für selbstfahrende Autos entwickelt. Firmenchef Kim Gi-hyuk:





SWM ist ein Entwickler von künstlicher Intelligenz, die zur Kontrolle selbstfahrender Autos eingesetzt wird. Unser Unternehmen führt die Innovationen in diesem Feld an. Seit seiner Gründung 2005 hat das Unternehmen verschiedene Preise erhalten. Bei der diesjährigen Korea Electronics Show gewann SWM den Präsidenten-Preis für seinen Beitrag für den Umsatzanstieg und die Arbeitsplatzschaffung durch die Entwicklung neuer Technologien für selbstfahrende Autos.





Unser Software-Rahmenwerk heißt Armstrong. Der Name, der vom ersten Menschen auf dem Mond, Neil Armstrong, inspiriert wurde, enthält unsere Hoffnung, den ersten Schritt im koreanischen Markt für autonome Autos zu machen. Sobald Armstrong in gewöhnlichen Autos von Herstellern wie Hyundai oder Kia installiert ist, werden sie zu selbstfahrenden Fahrzeugen.





Die Erwartung ist, dass selbstfahrende Autos der Zukunft durch fortgeschrittene Sensoren sicherer werden. Die Grafik-Verarbeitungseinheit soll die Umgebung des Fahrzeugs durch mehrere Kameras erfassen und die Bilder auswerten. Das heißt, die Entwicklung solcher Autos erfordern eine Zusammenführung von KI, Big Data und Netzen der fünften Generation:





Unsere Fahrassistenten umfassen ein Navigationsgerät und einen „Rundumsicht-Monitor“, der dem Fahrer das Parken ohne Blick auf andere Autos durch den Spiegel ermöglicht. Ein anderer wichtiger Teil ist der „Notruf“, der im Notfall die Kommunikation mit einer Basisstation herstellt.





Als Softwareingenieur, der anfangs Tabletcomputer entwickelte, fand Kim ab 2010 sein Interesse für autonomes Fahren. Vier Jahre später begann er, selbstfahrende Autos mit integrierten Softwaresystemen zu entwickeln. Von den 160 Beschäftigten bei SWM arbeiten 130 als Ingenieure:





Wir haben 30 bis 40 Patente, die mit Technologien des autonomen Fahrens in Verbindung stehen. Nach Angaben von Organisationen, die den Wert von Patenten bewerten, ist eines der Patente fünf Milliarden Won wert. Unsere Technologien werden von den großen Unternehmen in Korea hoch eingeschätzt. Wir haben in diesem Jahr Investitionen im Wert von elf Milliarden Won angezogen.





SWM hat an einem Projekt des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Transport teilgenommen, das die Entwicklung eines öffentlichen Transportsystems auf der Grundlage selbstfahrender Autos sowie selbstfahrender Elektrobusse in Seoul und auf der Insel Jeju vorsah. Zudem ging es eine Reihe von Partnerschaften mit Firmen im Bereich des autonomen Fahrens ein. Besonders China und Japan sieht das Unternehmen als potenzielle Exportmärkte. So will etwa Japan bis 2020 fahrerlose Taxis für die Olympischen Spiele in Tokio einsetzen:





Der wichtigste Grund, das Armstrong-Rahmenwerk zu entwickeln, ist es, die Grundlage für die Verbreitung autonomer Autos zu schaffen. Während fahrerlose Autos von Uber oder Waymo in Testprogrammen betrieben werden, zielen wir darauf ab, dass selbstfahrende Fahrzeuge für den täglichen Gebrauch eingeführt werden. So könnten etwa alle Taxis im Selbstfahr-Modus betrieben werden. Autonome Fahrzeuge können zu erschwinglichen Preisen angeboten werden. Das ist etwas, was unsere Technologien vorsehen. Als vielversprechendes Venture-Unternehmen sind wir bereit, Risiken einzugehen. Wir sehen in diesem Vorgehen Chancen, statt uns in einem stabilen Markt zu etablieren.